Cùng được giao làm nhóm trưởng, có cô bé vừa nhận nhiệm vụ đã khiến bạn bè hào hứng nhập cuộc, có bé phải đến lúc cả nhóm gặp khó mới bộc lộ tài dẫn dắt. Điều thú vị là mỗi cô bé lại khiến các bạn tin tưởng theo một cách riêng.

Trong một buổi làm việc nhóm, có cô bé vừa nghe cô giáo giao đề đã mạnh dạn đứng ra chia việc. Có bé ít nói hơn, lặng lẽ ghi lại những thứ cả nhóm cần chuẩn bị để đến hôm thuyết trình chẳng ai quên phần mình. Cũng có bạn chỉ lên tiếng khi mọi người đang loay hoay, vậy mà một câu hỏi của bé lại giúp cả nhóm tìm ra cách làm tiếp.

Theo góc nhìn chiêm tinh, bốn cung hoàng đạo nhí dưới đây thường được nhắc đến với những nét tính cách rất hợp để làm nhóm trưởng. Bé có thể bộc lộ thế mạnh của mình ngay từ những chuyện nhỏ như cùng bạn làm báo tường, tập văn nghệ hay tham gia một trò chơi đồng đội.

Sư Tử - Cô bé dám đứng ra và biết cổ vũ các bạn

Khi cô giáo hỏi “Ai muốn đại diện nhóm lên trình bày?”, cô bé Sư Tử có lẽ là một trong những bạn sẵn sàng giơ tay. Sự tự tin và cởi mở giúp bé dễ thu hút sự chú ý. Bé có ý tưởng thì mạnh dạn nói ra, gặp phần việc khó cũng sẵn lòng nhận làm. Đến lúc cả nhóm rối vì mỗi bạn đề xuất một cách, Sư Tử thường nhanh chóng kéo mọi người trở lại với câu hỏi quan trọng nhất: “Vậy bài này cần làm xong những gì?”

Sư Tử nhí còn khá tinh ý khi chia việc. Bạn vẽ đẹp có thể phụ trách tranh minh họa, bạn nói lưu loát được mời lên thuyết trình, còn bạn cẩn thận sẽ giúp cả nhóm kiểm tra bài. Bé thích nhìn các bạn phát huy sở trường. Nếu có bạn làm sai, Sư Tử sẵn sàng nhắc để bạn sửa và cho bạn cơ hội thử lại. Khi chính mình chia việc chưa hợp lý, bé cũng có thể đứng ra nhận phần trách nhiệm rồi cùng mọi người sắp xếp lại.

Điểm đáng yêu của cô nhóm trưởng Sư Tử bộc lộ rõ nhất khi cả nhóm nản. Tấm áp phích vừa làm bị lem màu, tiết mục đã tập mấy lần vẫn lệch nhịp, bé có thể là người lên tiếng: “Mình thử lại một lần nữa nhé!” Sự hào hứng ấy dễ kéo các bạn quay lại với phần việc đang dang dở. Càng biết lắng nghe, nhất là chịu khó hỏi ý kiến những bạn ít nói, Sư Tử càng dễ tập hợp được cả nhóm.

Ma Kết - Cô bé nhớ cả những việc nhỏ dễ bị quên

Ma Kết nhí thường khá điềm tĩnh. Trong lúc các bạn đang hào hứng chọn màu cho tấm báo tường, bé có thể đã ghi ra một danh sách ngắn: cần mấy bài viết, ai mang giấy, hôm nào phải ghép các phần lại. Với một bài tập kéo dài cả tuần, bé thích chia thành từng chặng để đến sát ngày nộp, các bạn vẫn còn thời gian xem lại và chỉnh sửa.

Khi giao việc, cô bé Ma Kết thường để ý xem mỗi bạn làm tốt điều gì. Bạn viết chữ đẹp có thể trình bày tiêu đề, bạn đọc kỹ sẽ soát lỗi, còn bạn thích kể chuyện có thể tập phần giới thiệu. Bé cũng khá thực tế. Nếu nhóm chỉ còn một buổi để tập văn nghệ, Ma Kết sẽ xem các bạn đã thuộc đến đâu rồi mới quyết định có nên thêm động tác mới. Cách tính trước như vậy khiến bạn bè yên tâm khi cùng bé làm những việc cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Ma Kết có thể ít nói lời động viên vì mải để ý xem phần nào còn thiếu. Một câu giản dị như “Nhờ cậu kiểm tra mà nhóm mình sửa kịp chỗ này” sẽ giúp các bạn biết công sức của mình được ghi nhận. Càng có nhiều dịp làm việc chung, cô bé càng hiểu cách vừa giữ tiến độ, vừa giúp mọi người thấy vui vì được góp sức.

Thiên Yết - Cô bé ít nói nhưng nhìn ra chỗ cả nhóm đang vướng

Thiên Yết nhí thường quan sát một lúc rồi mới lên tiếng. Chẳng hạn, khi cả nhóm dựng mô hình và cứ loay hoay dán lại phần mái, bé có thể nhận ra cái đế bị lệch mới là lý do mô hình cứ đổ. Thiên Yết thích tìm hiểu vì sao một việc trục trặc. Bé sẽ xem các bạn đã làm đến bước nào, thiếu vật liệu gì hay có ai hiểu yêu cầu khác với cả nhóm.

Khi phụ trách một bài thuyết trình, Thiên Yết cũng hay nghĩ trước vài tình huống. Nếu bạn đại diện nhóm nghỉ học thì ai sẽ nói thay? Nếu tranh minh họa chưa kịp in thì cả nhóm có thể dùng bản vẽ tay không? Thói quen chuẩn bị thêm một cách giúp bé giữ bình tĩnh khi có chuyện bất ngờ. Một khi đã xác định được chỗ cần sửa, bé thường bắt tay xử lý khá dứt khoát.

Cô bé Thiên Yết quý những người bạn giữ lời và chịu khó làm phần việc đã nhận. Với bạn hay để đến phút chót, bé thường góp ý thẳng để cả nhóm kịp điều chỉnh. Vì nhìn ra vấn đề nhanh, đôi lúc Thiên Yết sốt ruột và muốn tự làm cho xong. Khi bé chỉ cho bạn thấy chỗ vướng rồi để bạn tự thử cách sửa, các bạn sẽ có thêm cơ hội học hỏi và bé cũng có thể yên tâm giao việc hơn.

Bạch Dương - Cô bé thường là người đầu tiên nói “Hay mình thử đi!”

Gặp một trò chơi mới hay một thử thách khó, Bạch Dương nhí thường háo hức muốn thử ngay. Trong lúc cả đội còn bàn xem nên dựng tháp giấy kiểu gì, bé có thể đã lấy một tờ giấy cuộn lại để xem chân tháp có đứng vững không. Nếu cách đầu tiên chưa ổn, bé sẵn sàng đổi cách. Sự nhanh nhẹn ấy đặc biệt có ích khi cả nhóm chỉ có ít phút để hoàn thành thử thách hoặc cần có người khởi xướng để các bạn cùng bắt đầu.

Bạch Dương cũng có tinh thần thi đua. Sau một lượt chơi chưa tốt, bé có thể rủ các bạn xem đội kia chuyền bóng ra sao rồi đề nghị cả nhóm thử đổi vị trí. Khi một bạn đưa ra ý hay, Bạch Dương thường hưởng ứng ngay và sẵn sàng để bạn ấy làm thử. Sự hào hứng của bé dễ lan sang cả nhóm, nhất là lúc các bạn vừa thua một lượt và đang ngại chơi tiếp.

Vì muốn làm ngay, đôi khi Bạch Dương nghe chưa hết luật đã xung phong hoặc bỏ qua một chi tiết quan trọng. Qua vài lần làm nhóm trưởng, bé sẽ dần biết lúc nào nên quyết nhanh, lúc nào nên dừng lại nghe bạn nói hết. Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, cô bé vốn giỏi khởi động sẽ còn biết cách giúp cả nhóm theo kịp và phối hợp với nhau đến cuối.

Có bé dẫn dắt bằng lời động viên đúng lúc, có bé giúp cả nhóm yên tâm nhờ chuẩn bị chu đáo. Những lần cùng bạn làm một bài tập, chơi một trận bóng hay tập một tiết mục cũng là dịp để các cô bé học cách giữ lời, chia việc công bằng và đứng ra nhận trách nhiệm khi cả nhóm gặp khó.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm