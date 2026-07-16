Người dân ở Thái Nguyên phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 3-4 ngày tuổi bị bỏ rơi bên lề đường trong đêm muộn, bên cạnh có một số đồ dùng kèm mảnh giấy của người mẹ.

Ngày 16/7, UBND xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương đang thông báo tìm thân nhân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 14/7, bà Đào Thị Lành (SN 1969, trú xóm Phẩm Giàng, xã Kha Sơn) trong lúc đi qua khu vực xóm Phẩm Giàng phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 3-4 ngày tuổi được đặt trong chiếc làn nhựa màu đỏ bên lề đường.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường kèm mảnh giấy nhờ nuôi giúp.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé mặc quần áo, đội mũ, quấn khăn và được đóng bỉm cẩn thận. Bên cạnh có một hộp sữa, một số quần áo, bỉm cùng mảnh giấy ghi: “ Ngày 11/7/2026; 07h00, mẹ khó khăn không nuôi được, gia đình nào nhận được con mong gia đình nuôi cháu giúp ạ”.

Ngoài những vật dụng trên, không có giấy tờ tùy thân hay thông tin liên quan đến thân nhân của cháu bé.

Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Kha Sơn chỉ đạo Công an xã phối hợp các đơn vị liên quan và Ban Công tác Mặt trận xóm Phẩm Giàng kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé có sức khỏe ổn định và được bàn giao tạm thời cho Điểm Trạm Y tế Kha Sơn 2 chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân.

UBND xã Kha Sơn phát thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của xã, hệ thống truyền thanh cơ sở và niêm yết tại trụ sở UBND xã trong thời gian 7 ngày liên tục, kể từ ngày 15/7.

Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé sớm liên hệ với UBND xã Kha Sơn, Công an xã hoặc Điểm Trạm Y tế Kha Sơn 2 để làm các thủ tục nhận lại trẻ theo quy định.

Nếu hết thời hạn thông báo mà không có người đến nhận hoặc cung cấp thông tin liên quan, UBND xã Kha Sơn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục bảo trợ cần thiết cho cháu bé.