Bé gái quê Nghệ An 11 tuổi được ví “bản sao Hương Tràm”: Ở tuổi 24, sắc và sự nghiệp ra sao?

Từng gây chú ý tại Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với giọng hát cao, giàu cảm xúc và được ví như “Hương Tràm nhí”, Võ Thị Thu Hà sau hơn một thập kỷ đã có nhiều thay đổi.

Cô bé 11 tuổi được ví là “bản sao Hương Tràm”

Năm 2013, Võ Thị Thu Hà (SN 2002, quê Nghệ An) là một trong những gương mặt gây chú ý tại mùa đầu tiên của Giọng hát Việt nhí.

Khi ấy, cô bé quê Nghệ An mới 11 tuổi nhưng đã sở hữu giọng hát khá nổi bật, đặc biệt là khả năng xử lý những nốt cao.

Ngay ở vòng Giấu mặt, Thu Hà lựa chọn thể hiện I Will Always Love You - ca khúc từng gắn với màn trình diễn nổi tiếng của Hương Tràm tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Phần thi giúp cô bé chinh phục cả 4 HLV và sau đó lựa chọn về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Cô bé được ví bản sao của Hương Tràm. Nguồn: CK

Việc cùng quê Nghệ An, sở hữu chất giọng cao và từng lựa chọn ca khúc gắn liền với Hương Tràm khiến Thu Hà nhanh chóng được khán giả đặt cạnh đàn chị. Thời điểm đó, cô bé được truyền thông gọi bằng những cái tên như “Hương Tràm nhí”, “bản sao Hương Tràm”.

Tuy nhiên, Thu Hà vẫn cho thấy màu sắc riêng trong giọng hát. Cô bé tiếp tục vượt qua các vòng thi và tiến vào liveshow của chương trình. Trong một đêm thi, phần thể hiện ca khúc Cây vĩ cầm của Thu Hà cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Xuất thân của cô bé này khi ấy cũng khá đặc biệt. Thu Hà sinh ra trong một gia đình làm nông ở Nghệ An, bố mẹ từng phải vay mượn để có kinh phí đồng hành cùng con tại cuộc thi.

Còn nhỏ nhưng sở hữu giọng hát được đánh giá cao. Nguồn: CK

Sau chương trình, Thu Hà không tiếp tục xuất hiện dày đặc trên các sân khấu hay hoạt động showbiz như một số thí sinh cùng thời. Cô bạn giảm các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc học, khiến hình ảnh “Hương Tràm nhí” dần ít xuất hiện trên truyền thông.

Một trong những người bạn cùng thế hệ mà Thu Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết đến hiện tại là Nguyễn Quang Anh. Cậu bé khi ấy cũng là thí sinh của Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên và là quán quân của chương trình năm 2013.

Đều bước ra từ một chương trình và có những ngã rẽ riêng, cả hai vẫ giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ảnh: FBNV

24 tuổi xinh xắn, vẫn theo đuổi nghệ thuật

Tuy nhiên, cô không rời bỏ nghệ thuật mà vẫn duy trì công việc ca hát, với vai trò ca sĩ, song không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Thu Hà hoạt động với nghệ danh Võ Thu Hà, sống tại TP.HCM.

Tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ cũng kết hợp cùng Tuấn Cry ra mắt ca khúc Mối Duyên Vàng. Sản phẩm hiện đã đạt hơn 2,2 triệu lượt xem, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động âm nhạc hiện tại của Thu Hà. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô đi biểu diễn ở các sự kiện, một số chương trình có liên quan đến âm nhạc,...

Cô bạn đi hát ở các sự kiện. Ảnh: FBNV.

Ngoại hình của Thu Hà ở tuổi 24 cũng khiến nhiều người bất ngờ, khen ngợi. Từ cô bé 11 tuổi có vẻ ngoài nhỏ nhắn trên sân khấu The Voice Kids, cô hiện sở hữu diện mạo xinh đẹp, trưởng thành và có gu hơn hẳn. Thu Hà theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào, cách ăn mặc và trang điểm cũng được đầu tư chỉn chu, giúp cô trông cuốn hút và sắc sảo hơn.

Trên mạng xã hội, Thu Hà duy trì lượng người theo dõi đáng chú ý. Trang Facebook cá nhân của cô có khoảng 14 nghìn người theo dõi, trong khi TikTok đã có hơn 121 nghìn follower.

Bên cạnh âm nhạc, trang cá nhân của cô còn ghi lại những khoảnh khắc đời thường như gặp gỡ bạn bè, vui chơi, du lịch và nghỉ dưỡng trong nước.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Thu Hà. Ảnh: FBNV.

Hình ảnh hiện tại vì thế cũng cho thấy một Thu Hà khá khác so với cô bé từng được khán giả biết đến tại The Voice Kids năm nào.

Sau 13 năm, từ một cô bé 11 tuổi từng được đặt cạnh Hương Tràm, Võ Thu Hà giờ đã trở thành một cô gái 24 tuổi trưởng thành, có diện mạo ngày càng cuốn hút và vẫn đang tìm cách tạo dấu ấn riêng trên con đường âm nhạc.