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Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A

Thái Lâm
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Một bé gái khoảng 1 tháng tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Hiện chính quyền địa phương đang tìm người thân cho cháu bé.

Ngày 29/10, thông tin từ UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh thông tin, tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái bỏ rơi bên quốc lộ 1 a: Tìm người thân cho cháu bé tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Tân Lập.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/10, người dân phát hiện cháu bé bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Bình, xã Tân Lập. Khi được phát hiện, cháu bé khỏe mạnh và mặc áo vàng cộc tay. Bên cạnh có một túi đồ dùng trẻ em, hộp sữa Dielac Alpha và bình sữa màu xanh.

Nhận tin báo, chính quyền xã Tân Lập đã lập hồ sơ theo quy định và giao Trạm Y tế xã Tân Lập tạm thời chăm sóc cháu bé. Người dân có thông tin về gia đình hoặc người thân của cháu bé được đề nghị liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Lập qua số điện thoại 0972 087 109 để phối hợp tìm người thân cho cháu.

Tags

bé gái

Quốc lộ 1A

Tân Lập

Lâm Đồng

Trạm y tế

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