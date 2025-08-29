Vào năm 1995, một bi kịch đã ập đến với cô bé người Ấn Độ tên Anmol Rodriguez, khi ấy mới chỉ 2 tháng tuổi. Cô bị tạt axit bởi chính cha ruột chỉ vì không phải là con trai, Anmol đã may mắn sống sót, nhưng người mẹ thì vĩnh viễn ra đi. Vụ việc đau lòng này đã để lại trên gương mặt và trái tim cô gái nhỏ những vết sẹo chằng chịt, biến dạng vĩnh viễn.

Vượt qua sóng gió, vươn lên từ nghịch cảnh

Suốt 5 năm ròng, Anmol sống trong bệnh viện, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật. Dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cô bé lại nhận được sự chăm sóc tận tình từ các y bác sĩ. Sau đó, Anmol được chuyển đến trại trẻ mồ côi Shree Maany Seva Sangh, nơi cô tìm thấy một mái ấm an toàn. Tại đây, không ai miệt thị hay dè bỉu vết sẹo trên mặt cô. Tuy nhiên, vì không có bạn bè đồng trang lứa, Anmol dành trọn thời gian cho việc học tập.

Với nỗ lực phi thường, Anmol đã thi đỗ đại học. Nhưng ngay tại giảng đường, cô lần đầu phải đối mặt với sự kỳ thị. Áp lực xã hội và ánh mắt soi mói đã khiến cô bị trầm cảm nặng, buộc phải trở về trại trẻ mồ côi.

May mắn thay, với sự hỗ trợ của một chuyên gia tâm lý, Anmol đã tìm lại được sự cân bằng. Vị chuyên gia đã khuyên cô hãy tập trung vào cuộc sống của bản thân, đừng bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Lời khuyên này đã tiếp thêm sức mạnh, giúp cô tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Tin học.

Thế nhưng, thử thách vẫn chưa dừng lại. Tại công việc đầu tiên, cô bị đồng nghiệp xa lánh, dẫn đến việc bị sa thải chỉ sau chưa đầy ba tháng. Không nản lòng, Anmol quyết định rẽ sang một hướng đi khác. Cô bắt đầu học trang điểm, chụp những bộ ảnh thời trang và đăng lên mạng xã hội. Bất chấp gương mặt bị hủy hoại, một bên mắt không còn nhìn thấy, Anmol vẫn tỏa ra một khí chất đặc biệt, khiến mọi người kinh ngạc.

Biểu tượng của nghị lực và vẻ đẹp tâm hồn

Từ những bức ảnh đăng tải, Anmol đã trở thành người mẫu, hợp tác với nhiều nhãn hàng, tham gia trình diễn thời trang và thậm chí đóng phim . Cô hiện sống ở New Delhi, có thu nhập ổn định từ các hoạt động nghệ thuật của mình. Trang Instagram với gần 300 ngàn người theo dõi cùng trang TikTok có gần 600 ngàn lượt đăng ký của cô đã trở thành nơi truyền cảm hứng cho mọi người.

Những hình ảnh rạng rỡ của Anmol

Anmol Rodriguez đã từng chia sẻ, một nữ giáo viên đã giúp cô thay đổi cách nhìn về bản thân: "Cô ấy nói rằng chính những kẻ tấn công tôi mới phải xấu hổ, chứ không phải tôi. Đó là lý do tôi không muốn che đi gương mặt mình nữa. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cả thế giới."

"Tôi chủ yếu đăng nội dung không qua chỉnh sửa vì tôi muốn phá vỡ quan niệm rằng người ta chỉ nên thể hiện bản thân trau chuốt nhất hoặc đẹp nhất của họ trên mạng xã hội. Không phải là tôi không bị chỉ trích vì điều đó. Mọi người vẫn chế giễu tôi và đăng những bình luận tiêu cực. Nhưng tôi luôn lưu tâm đến việc đó là một không gian ảo, vì vậy tôi không bao giờ để bụng bất cứ điều gì", Rodriguez nói.

Hiện tại, Anmol không chỉ là một người mẫu, một nhà thiết kế thời trang, mà còn là chủ tịch của một tổ chức hỗ trợ các nạn nhân axit. Với sứ mệnh giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, cô muốn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: "Vẻ đẹp không phải là thứ bạn nhìn thấy trong gương, mà là một tâm hồn đẹp. Axit là chất độc tàn phá gương mặt, nhưng không thể hủy hoại tâm hồn chúng ta." Câu chuyện của cô đã trở thành biểu tượng của ý chí, sức mạnh và nghị lực, chứng minh rằng vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong.

Nguồn: Vogue