Bé gái 9 tuổi ở Hà Nội gào khóc khi mẹ được đưa đi hỏa táng: Xót xa câu chuyện phía sau

Cháu bé trong clip là Y.N. (SN 2017, sống ở thôn Khê Ngoại 4, xã Mê Linh, TP Hà Nội).

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái gào khóc, với tay gọi mẹ qua màn hình trước khi linh cữu của mẹ được đưa đi hỏa táng đã khiến người xem thắt lòng. Theo chia sẻ, cháu bé trong đoạn clip có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố của cháu mất sớm. Trớ trêu thay, mới đây, mẹ và em trai của cháu gặp tai nạn không qua khỏi.

Báo Dân trí thông tin, cháu bé trong clip là Y.N. (sinh năm 2017, sống ở thôn Khê Ngoại 4, xã Mê Linh, TP Hà Nội), là học sinh lớp Trường tiểu học Quang Minh. Bà Trần Thị Lan (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh) cho hay, N. bị khuyết tật bẩm sinh, cơ thể gầy yếu, vận động khó khăn và trí tuệ không được nhanh nhẹn.

Cách đây 3 năm, bố của N. qua đời vì đột quỵ. Mẹ của N. - chị Nguyễn Thị Hạt một mình gánh vác gia đình, đi làm nuôi các con. Không may, một tuần trước, chị Hạt cùng con trai đi chơi ở Thái Nguyên, bị ngã xuống thác, chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Sau đám tang của mẹ và em, N. chuyển về sống cùng bà nội và người chú.

Khoảnh khắc N. khóc nghẹn, với tay gọi mẹ ở nhà tang lễ khiến người xem thắt lòng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nắm được thông tin về hoàn cảnh của N., Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh đã tổ chức cuộc họp để bàn bạc và đăng tải video lên nền tảng số, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cháu bé. Nhờ sự lan tỏa trên không gian mạng, trong thời gian 2 ngày, hội đã nhận được số tiền từ các nhà hảo tâm quyên góp cho cháu N. lên tới 610 triệu đồng. Hiện, xã đã dừng tiếp nhận ủng hộ qua số tài khoản của Hội Phụ nữ.

Xã Mê Linh đã trích 60 triệu đồng để làm quỹ đỡ đầu cho cháu N. Phía ngân hàng sẽ chuyển 500.000 đồng/tháng để gia đình lo việc học tập cho N. Số tiền còn lại đã được trao tận tay cháu bé và gia đình tại buổi lễ diễn ra vào sáng 14/7 tại hội trường của UBND xã. Số tiền 550 triệu đồng này sẽ được đưa vào sổ tiết kiệm, đảm bảo cuộc sống về lâu dài cho cháu bé.

Bà Lan cho biết thêm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu cháu N. đến 18 tuổi. Hàng tháng, hội sẽ sắp xếp thời gian tới thăm cháu, quan tâm đời sống cũng như chuyện học hành, giúp cháu vơi bớt cô đơn khi thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ.

Câu chuyện của N. đã khiến nhiều người nghẹn lòng, hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ thắp lên hy vọng cho tương lai của cháu bé. Điều em cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình yêu thương, sự đồng hành và những vòng tay đủ ấm để em có thêm nghị lực bước tiếp.

Mong rằng, giữa những mất mát tưởng chừng không thể nguôi ngoai, cô bé sẽ lớn lên trong sự chở che của gia đình và xã hội, để một ngày nào đó có thể mỉm cười, thay cho những tiếng gào khóc xé lòng trong giây phút tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.