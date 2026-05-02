Chính quyền Úc đang kêu gọi người dân giữ bình tĩnh sau các cuộc bạo loạn xảy ra từ vụ bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ sát hại bé gái 5 tuổi, được gọi là bé Kumanjayi.

Cảnh sát cho biết khoảng 400 người đã tập trung tại Bệnh viện Alice Springs ở Lãnh thổ phía Bắc, nơi nghi phạm được đưa đến vào thứ Sáu (1 tháng 5) vừa qua. Nghi phạm phải nhập viện sau khi người dân địa phương đánh ông ta đến mức bất tỉnh.

Đài truyền hình công cộng ABC của Úc đã phát đi hình ảnh đám đông kêu gọi "trả đũa", ám chỉ hình phạt truyền thống, chủ yếu là thể xác, trong các xã hội thổ dân. Họ đã ném các vật thể và đốt lửa, làm bị thương một số sĩ quan cảnh sát và nhân viên y tế.

Xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã bị hư hại trong tình trạng hỗn loạn. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình.

Ủy viên Cảnh sát Lãnh thổ phía Bắc, Martin Dole, cho biết bạo lực bùng phát khi Jefferson Lewis, người đàn ông 47 tuổi mà cảnh sát tin là đã bắt cóc và sát hại bé gái được gia đình gọi tên là Kumanjayi ra trình diện trước cảnh sát tại một trong những khu trại thị trấn ở Alice Springs.

Lewis, người đã được cảnh sát xác định là nghi phạm có tiền án về tội hành hung và mới được thả khỏi tù gần đây.

"Kết quả của việc ông ta ra trình diện là các thành viên của khu trại thị trấn đó đã quyết định thực thi công lý tự phát đối với Jefferson," ông nói.

Bé gái đã mất tích khỏi nhà ở ngoại ô Alice Springs từ tối muộn thứ Bảy tuần trước (25/4). Thi thể của em được tìm thấy vào thứ Năm (30/4) trong một cuộc tìm kiếm hàng trăm người tại vùng bụi rậm rậm rạp xung quanh thị trấn, một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Người dân tụ tập và gây bạo loạn

"Tôi chỉ kêu gọi sự bình tĩnh trên khắp cộng đồng ngày hôm nay... Tôi muốn nghĩ rằng những gì chúng ta thấy đêm qua là một sự lệch lạc," ông Dole nói, đồng thời cho biết thêm rằng Lewis đã được chuyển đến thủ phủ Darwin của lãnh thổ vào sáng sớm hôm sau để đảm bảo an toàn cho ông ta. Ông ta có khả năng sẽ bị buộc tội trong những ngày tới.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông hiểu "sự tức giận và thất vọng của mọi người" nhưng kêu gọi cộng đồng hãy đoàn kết lại.

Robin Granites, một trưởng lão thổ dân cấp cao và là phát ngôn viên của gia đình, cũng kêu gọi sự kiềm chế.

"Người đàn ông này đã bị bắt, nhờ vào hành động của cộng đồng, và chúng ta bây giờ phải để công lý thực thi trong khi dành thời gian để thương tiếc bé Kumanjayi và hỗ trợ gia đình chúng tôi," ông nói trong một tuyên bố.

"Bây giờ không phải là lúc để làm anh hùng trên mạng xã hội hay gây rắc rối."

Lệnh cấm bán đồ uống có cồn mang đi kéo dài một ngày sẽ được áp dụng và nhiều cảnh sát hơn sẽ đến từ Darwin để ngăn chặn sự leo thang thêm, Bộ trưởng Lãnh thổ phía Bắc Lia Finocchiaro cho biết. Các hạn chế về rượu đã được thực thi tại thị trấn vào một số ngày nhất định trong tuần trong nỗ lực giảm tội phạm.

Nguồn: Al Jazeera và Reuters