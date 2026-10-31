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Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm

Thu Hiền
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Nghe tiếng trẻ khóc trước cổng nhà vào tối muộn, người phụ nữ ở Nghệ An ra kiểm tra và phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang xác minh vụ việc bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại bản Khục Ính.

Theo thông tin ban đầu, tối 30/10, gia đình bà Vi Thị Hiền, trú tại bản Khục Ính, xã Châu Lộc, nghe tiếng trẻ nhỏ khóc ở khu vực trước cổng nhà. Khi ra kiểm tra, bà Hiền phát hiện một bé gái bị bỏ lại.

Bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng nhà dân.

Ngay sau đó, bà Hiền đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Châu Lộc để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Qua thăm khám, nhân viên y tế xác định cháu là bé gái khoảng 5 ngày tuổi, sức khỏe ổn định.

Chính quyền xã Châu Lộc hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, thực hiện các thủ tục theo quy định và bảo đảm việc chăm sóc, quyền lợi của cháu bé.

Bà Hiền bày tỏ nguyện vọng được nhận bé gái làm con nuôi nếu không có mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận cháu.

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