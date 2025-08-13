HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 tử vong thương tâm do mẹ đặt ngồi lên tủ giày cạnh cửa sổ

Phạm Trang |

Tối 22/7, một bé gái 4 tuổi ở Mumbai (Ấn Độ) đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 12 của một tòa nhà, trong lúc cùng mẹ chuẩn bị ra ngoài chơi.

Nạn nhân được xác định là bé Anvika Prajapati. Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra tại khu dân cư Navkar City, thuộc khu vực Naigaon, Mumbai. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng 20h, mẹ con Anvika rời khỏi nhà để đi chơi. Bé gái bước ra trước, mang thử một đôi dép của người lớn trong khi mẹ khóa cửa.

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 tử vong thương tâm ở Mumbai - Ảnh 1.

Thấy con gái đứng quanh khu vực cửa ra vào, người mẹ đã bế bé đặt lên nóc tủ giày để chuẩn bị mang dép cho bé. Trong lúc người mẹ cúi xuống xỏ dép, Anvika đứng lên, trèo sang bậu cửa sổ ngay sát đó. Trước khi kịp giữ thăng bằng, bé đã trượt ngã từ độ cao tầng 12 xuống đất.

Nghe tiếng động, người mẹ hoảng hốt kêu cứu. Nhiều hàng xóm lập tức chạy ra, đưa bé tới Bệnh viện Sir DM Petit ở Vasai West, nhưng các bác sĩ xác nhận Anvika đã tử vong.

Cảnh sát địa phương đã lập hồ sơ vụ việc và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Hiện chưa rõ người mẹ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Nguồn: NDTV

