Một bức tranh do trẻ vẽ trong lớp học đôi khi có thể ẩn chứa những thông điệp mà các em không đủ can đảm để nói ra bằng lời.

Sự việc xảy ra tại thành phố Itumbiara, bang Goiás, Brazil. Ngày 18/05/2022, nhân dịp hưởng ứng Ngày toàn quốc phòng chống lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em, một trường học tại đây đã tổ chức buổi nói chuyện nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ đề này. Trong hoạt động đi kèm, giáo viên yêu cầu học sinh vẽ lại những gì các em hiểu về hành vi lạm dụng.

Khi thu lại các bức tranh, giáo viên chú ý đến một bức có nội dung khác thường. Bức tranh mô tả cảnh người mẹ đang ngủ trên giường, còn bé gái nằm ở một chiếc giường khác trong phòng và có một người đàn ông mặc áo xanh lá, quần xanh dương xuất hiện bên cạnh giường, trong tư thế đang tiến về phía em.

Giáo viên đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong bức tranh (Ảnh: TV Anhanguera)

Cảm thấy có điều bất thường, giáo viên đã trò chuyện riêng với bé gái để tìm hiểu thêm. Sau cuộc trò chuyện, giáo viên nhận ra em đang có dấu hiệu bị xâm hại và ngay lập tức trình báo lên hội đồng bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Cảnh sát vào cuộc điều tra và đến ngày 06/062022, khoảng hai tuần sau khi bức tranh được phát hiện, một người đàn ông 45 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em. Danh tính đầy đủ của nghi phạm không được công bố nhằm bảo vệ danh tính của nạn nhân.

Theo cảnh sát địa phương, quá trình điều tra sau đó phát sinh thêm nhiều tình tiết phức tạp. Do lời khai của mẹ và bà ngoại bé gái có nhiều điểm mâu thuẫn trong quá trình lấy lời khai, khiến việc xác minh danh tính nghi phạm gặp khó khăn, cơ quan điều tra buộc phải mở một hồ sơ điều tra mới.

Ông Anderson Pelagio, cảnh sát phụ trách vụ việc, cho biết hai người phụ nữ trong gia đình đã gây khó khăn cho quá trình xác minh, đồng thời cũng không cung cấp đầy đủ thông tin về việc ai là cha ruột của bé gái. Sau đó, mẹ của bé gái được triệu tập lấy lời khai thêm một lần nữa, và trong lần này, người mẹ đã tiết lộ rằng bản thân cũng từng bị chính nghi phạm xâm hại khi mới 12 tuổi, cách đây hơn 8 năm.

Hình ảnh nghi phạm bị bắt giữ sau đó (Ảnh: TV Anhanguera)

Cảnh sát cũng cho biết kể từ khi hành vi xâm hại bắt đầu, nghi phạm đã nhiều lần đe dọa để hai mẹ con không dám tiết lộ sự việc ra ngoài. Nghi phạm bị khởi tố với tội danh xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, với tình tiết tăng nặng do khả năng có quan hệ huyết thống với nạn nhân, cùng tội danh gây thương tích, do gia đình cho biết nghi phạm từng đánh bé gái sau khi em kể lại sự việc ở trường.

Sau khi vụ việc được đưa tin, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước sự tinh tế và nhạy bén của giáo viên, cho rằng chính sự quan sát kỹ lưỡng ấy đã giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ việc nghiêm trọng.

Câu chuyện là lời nhắc nhở quan trọng rằng trẻ nhỏ, đặc biệt là những em còn hạn chế trong khả năng diễn đạt bằng lời, đôi khi lựa chọn tranh vẽ như một cách gián tiếp để bày tỏ những điều các em không dám hoặc không biết cách nói ra. Dưới đây là một số dấu hiệu và cách ứng xử chung mà phụ huynh, giáo viên có thể lưu ý để kịp thời nhận biết và bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại.

Một, chú ý đến những thay đổi bất thường trong tranh vẽ, lời kể hoặc hành vi của trẻ. Trẻ bị xâm hại thường khó nói thẳng ra sự việc, nhưng có thể vô thức thể hiện qua tranh vẽ, trò chơi đóng vai, hoặc những câu chuyện tưởng như ngẫu nhiên. Người lớn nên quan sát kỹ nếu trẻ có những hình ảnh, chi tiết lặp đi lặp lại một cách bất thường, khác hẳn với những gì trẻ cùng lứa tuổi thường vẽ.

Một bức tranh do trẻ vẽ trong lớp học đôi khi có thể ẩn chứa những thông điệp mà các em không đủ can đảm để nói ra bằng lời (Ảnh minh họa)

Hai, tạo không gian an toàn để trẻ có thể chia sẻ mà không sợ bị trách mắng hay không được tin tưởng. Khi trẻ có dấu hiệu muốn kể điều gì đó khác thường, người lớn nên bình tĩnh lắng nghe, tránh phản ứng thái quá hoặc gặng hỏi dồn dập khiến trẻ sợ hãi, thu mình lại. Sự kiên nhẫn và tin tưởng ban đầu đóng vai trò quyết định để trẻ dám nói ra sự thật.

Ba, dạy trẻ nhận biết và phân biệt giữa những đụng chạm an toàn và không an toàn ngay từ nhỏ, đồng thời khẳng định với trẻ rằng các em luôn có quyền nói không và tìm đến người lớn đáng tin cậy để cầu cứu. Việc trang bị kiến thức bảo vệ bản thân từ sớm giúp trẻ có công cụ để nhận diện nguy hiểm và chủ động lên tiếng khi cần thiết.

Bốn, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, cần trình báo ngay với cơ quan chức năng hoặc các tổ chức bảo vệ trẻ em, thay vì tự mình xử lý hoặc giữ im lặng vì e ngại. Sự can thiệp kịp thời của người lớn, đặc biệt là giáo viên, những người tiếp xúc thường xuyên với trẻ, có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong việc ngăn chặn và chấm dứt sớm một vụ việc nghiêm trọng.

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