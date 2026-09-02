Chỉ trong thời gian ngắn, trận lũ dữ đã cuốn đi nhà cửa, trường học và những người thân yêu nhất của hàng nghìn trẻ em Nepal.

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ngày 26/8 tại Nepal, những khu vực dọc sông Bhotekoshi và Trishuli vẫn chìm trong cảnh tan hoang.

Giữa những ngôi nhà bị cuốn trôi, trường học hư hỏng và các khu cứu trợ tạm thời, hàng trăm trẻ em đang phải đối diện với những mất mát quá lớn so với tuổi của mình.

Những người sống sót sau trận lũ lụt (từ trái sang): Akash Tamang, 14 tuổi; Anju Tamang, 12 tuổi và Samir Tamang, 16 tuổi. Cả ba đã mất anh chị em, cha mẹ hoặc những người thân yêu khác trong trận lũ ngày 26/8 (Ảnh: Inquirer)

Tại Kalikastan, thuộc xã Kalika, bé gái Anju Tamang, 12 tuổi, đã mất mẹ cùng anh trai cả, anh rể, dì, chú và một người em họ mới một tuổi khi lũ quét ập đến khu vực Shanti Bazar. Cha của Anju đã qua đời từ 5 năm trước. Sau thảm họa, cô bé không còn nhà để trở về và hiện phải ở nhờ cùng người thân tại một khu tạm trú ở trường tiểu học Shivalaya.

Câu chuyện của Anju chỉ là một trong rất nhiều bi kịch mà trẻ em Nepal đang phải trải qua sau trận lũ.

Samir Tamang, 16 tuổi, đang ở trường tại Khalte, huyện Rasuwa, khi nghe tiếng nước dữ dội từ phía sông Bhotekoshi. Nhận thấy nguy hiểm, cậu nhanh chóng chạy lên một ngọn đồi gần đó để thoát thân. Tuy nhiên, hai em gái Priya, 13 tuổi, và Parbati, 7 tuổi, vẫn ở nhà vào thời điểm lũ quét qua ngôi làng.

“Các em gái là những người quan trọng nhất của tôi, và chỉ trong một khoảnh khắc, trận lũ đã cướp các em khỏi tôi”, Samir nghẹn ngào nói tại trung tâm tạm trú ở Laharepauwa.

Ngôi nhà của gia đình Samir cũng bị lũ phá hủy. Cha cậu may mắn sống sót, trong khi mẹ đang làm việc tại Kuwait. Hai em gái của Samir đến nay vẫn mất tích.

Khung cảnh tan hoang sau trận lũ kinh hoàng tại Nepal (Ảnh: Reuters)

Ở một khu vực khác, Akash Tamang, 14 tuổi, cũng phải sống trong nỗi đau khi hai em nhỏ của mình là Anisha, 11 tuổi, và Ashwin, 8 tuổi, mất tích sau trận lũ.

Sáng hôm xảy ra thảm họa, Akash đã chuẩn bị thức ăn và đưa các em đến trường. Sau đó, cậu chạy thoát khỏi dòng nước dữ khi lũ bất ngờ tràn vào khuôn viên trường Uttargaya Public School.

“Tôi may mắn sống sót, nhưng các em tôi thì không”, Akash vừa nói vừa lau nước mắt.

Cha mẹ của ba anh em đều đang làm việc ở nước ngoài. Trước khi xảy ra thảm họa, các em sống trong một căn phòng thuê gần Betrawati bằng số tiền cha mẹ gửi về. Sau trận lũ, Akash không biết hai em của mình đã bị dòng nước cuốn đi đâu.

Hình ảnh các em nhỏ mất nhà cửa sau trận lũ đang trú ẩn tại trung tâm tạm trú ở Trường Tiểu học Shivalaya, Laharepauwa, Rasuwa, được chụp vào Chủ nhật (Ảnh: Inquirer)

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục Nepal, khoảng 250 học sinh và giáo viên vẫn đang mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó có 230 học sinh, với 17 em được xác nhận đã bị dòng nước cuốn trôi. Nhiều trường học cũng bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

UNICEF cho biết khoảng 17.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ tại các khu vực dọc hành lang sông Trishuli và Bhotekoshi.

Không chỉ đối diện với nguy cơ mất nhà cửa và thất học, những trẻ em sống sót còn đứng trước nguy cơ cao về bệnh tật, suy dinh dưỡng, bóc lột và những tổn thương tâm lý kéo dài. Nhiều em đã chứng kiến người thân bị dòng nước cuốn đi hoặc mất tích ngay trước mắt.

Nirmal Ghale, 13 tuổi, cho biết cậu vẫn không thể quên khoảnh khắc chạy chân trần vào rừng sau khi chứng kiến ông bà bị dòng nước cuốn trôi.

“Tôi đang đi bộ đến trường thì lũ ập đến. Tiếng nước rất khủng khiếp. Tôi nghĩ mình sẽ chết”, Nirmal kể.

Sau thảm họa, mỗi khi nghe tiếng nước sông, cậu bé lại hoảng sợ. Nirmal thậm chí không muốn quay trở lại trường học.

Các tổ chức cứu trợ hiện đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ trẻ em tại những khu vực bị ảnh hưởng. Hội Chữ thập đỏ Nepal đã triển khai lực lượng tới các trung tâm tạm trú để cung cấp thực phẩm, chăn, nệm và quần áo.

Trong khi đó, UNICEF huy động các chuyên gia về sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội nhằm giúp trẻ em vượt qua những cú sốc sau thảm họa.

Giới chức Nepal cũng cảnh báo về nguy cơ trẻ em mất nhà cửa hoặc mất người thân bị đưa đi trái phép. Chính quyền địa phương được yêu cầu giám sát chặt chẽ việc di chuyển của trẻ em tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Khi các hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục dọc những con sông đầy bùn đất và đống đổ nát, nhiều đứa trẻ vẫn chờ đợi tin tức về những người thân yêu.

Với Anju, Samir, Akash và hàng nghìn trẻ em khác, trận lũ không chỉ cuốn đi nhà cửa hay trường học. Chỉ trong một ngày, dòng nước dữ đã khiến nhiều em mất đi gia đình và rơi vào cảnh không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Nguồn: inquirer,asianews