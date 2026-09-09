HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại sạp quần áo từ thiện ở An Giang

Nhật Huy
|

Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi), sau khi bé mất tích tại một sạp quần áo từ thiện trên Quốc lộ 80B.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu giờ chiều 7/9, Nguyễn Thị Mỹ Hảo đẩy xe đưa con gái là Nguyễn Thị Minh Thư đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến khu vực ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, Hảo dừng lại tại một sạp quần áo cũ miễn phí và để bé Thư dưới nền gần đó rồi vào lựa quần áo.

Trong lúc Hảo đang lựa đồ, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp và bắt chuyện, hỏi nơi ở của Hảo và đề nghị cho họ nhận nuôi cháu bé. Hảo không đồng ý.

- Ảnh 1.

Công an xã Vĩnh Xương phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi.

Sau đó, ông Đ.V.L. (57 tuổi, chủ sạp quần áo) chạy xe đến. Thấy Hảo đang lấy quần áo, còn bé Thư bò dưới nền, ông L. la Hảo vì cho rằng chị thường xuyên đến lấy nhiều quần áo cũ.

Hảo vội đưa quần áo lên xe rồi đẩy xe rời đi, để bé Thư lại. Ông L. gọi Hảo quay lại đón con nhưng Hảo nói sẽ quay lại bế cháu sau. Ông L. sau đó chạy xe đi. Khi Hảo quay lại, không thấy con nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan, trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn.

Công an xã Vĩnh Xương đã phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư. Bé có tóc cắt ngắn, vai phải có một vết bớt màu xanh, nặng khoảng 9,3kg.

Công an xã Vĩnh Xương đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức phối hợp tìm kiếm.

Biệt thự đồ sộ gần 1.000m2 được "thần đèn" di dời để làm đường ở Bắc Ninh: Chủ nhà tiết lộ chi phí
Tags

Nguyễn Thị Minh

Vĩnh Xương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại