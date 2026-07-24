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Bê bối phá thai 36 tuần tuổi, giám đốc bệnh viện sản bị cáo buộc giết người

Nguyễn Phượng
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Vụ án phá thai ở 36 tuần tuổi từng gây rúng động ngành y tế Hàn Quốc đã được đưa ra xét xử một lần nữa.

Bác sĩ được giảm án, người mẹ vô tội

Ngày 23/7, Tòa án Cấp cao Seoul (Hàn Quốc), Phòng Hình sự số 5 do Thẩm phán Kim Yong-seok chủ tọa, đã tuyên phạt giám đốc bệnh viện họ Yoon 4 năm tù về tội giết người cùng các tội danh liên quan. Đồng thời phạt tiền 1,5 triệu won (khoảng 28 triệu đồng) và tịch thu 9 triệu won (khoảng 168 triệu đồng).

Bác sĩ họ Shim, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Tòa cũng cấm cả Yoon và Shim làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em trong thời hạn 5 năm.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Yoon bị tuyên phạt 6 năm tù và phạt tiền 1,5 triệu won, còn Shim lĩnh 4 năm tù.

Người mẹ, họ Kwon, bị kết tội đồng phạm giết người với lỗi cố ý gián tiếp và nhận mức án 3 năm tù, nhưng đến nay đã được hưởng án treo trong thời gian thử thách 5 năm.

Ở phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên nhận định rằng Yoon và Shim phạm tội giết người, song quyết định giảm nhẹ hình phạt cho cả hai. Tòa cũng tuyên án tù treo đối với hai "cò mồi", trong đó có một người họ Han – người đã môi giới các phụ nữ có nhu cầu phá thai đến bệnh viện của Yoon và nhận tiền hoa hồng giới thiệu.

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Những người ủng hộ phán quyết của tòa án năm 2019 về việc hợp pháp hóa phá thai, trong biểu tình ở Seoul năm 2018 - Ảnh: CNN

Vì sao người mẹ được tuyên trắng án?

Tâm điểm của phiên phúc thẩm là việc xác định liệu người mẹ họ Kwon có nhận thức và chấp nhận khả năng em bé sau khi được sinh ra còn sống sẽ bị nhân viên y tế tước đoạt mạng sống hay không.

Hội đồng xét xử cho rằng nhiều khả năng Kwon đã được người môi giới thông báo rằng thai nhi sẽ được lấy ra trong tình trạng đã chết lưu. Vì vậy, việc cô không trực tiếp xác nhận với các bác sĩ về khả năng em bé sống sót, hoặc việc ký vào giấy đồng ý giao toàn bộ quy trình xử lý thai nhi trước khi sinh cho bệnh viện, là chưa đủ để kết luận cô có ý định giết con.

Một tình tiết khác được tòa xem xét là sau ca phẫu thuật, Kwon đã đăng công khai lên YouTube đoạn video ghi lại quá trình hồi phục của mình.

Theo hội đồng xét xử, nếu Kwon thực sự biết trước các nhân viên y tế sẽ cố ý khiến đứa trẻ tử vong sau khi được sinh ra còn sống, thì rất khó có khả năng cô lại tự đăng tải công khai video liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở đó, Tòa án Cấp cao Seoul đã bác bỏ nhận định của cấp sơ thẩm rằng Kwon có lỗi cố ý gián tiếp trong hành vi giết người, đồng thời tuyên người mẹ này không phạm tội.

Đối với giám đốc bệnh viện và bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, tòa nhấn mạnh rằng việc tước đoạt mạng sống của một con người không thể được biện minh dưới bất kỳ lý do nào, do đó mức độ nguy hiểm và trách nhiệm hình sự của hai bị cáo là rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc vụ án bắt nguồn từ mong muốn chấm dứt thai kỳ của người mẹ, cũng như việc hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn trong quá trình xét xử phúc thẩm.

Bê bối rúng động ngành y Hàn Quốc

Năm 2024, nữ vlogger nổi tiếng tại Hàn Quốc đã quay video rồi chia sẻ lên Youtube, kể về trải nghiệm phá thai ở tuần 36 của bản thân. Cô khẳng định, không biết mình đã mang thai.

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Hình ảnh siêu âm thai nhi được người mẹ trẻ đăng lên mạng

Video dài 20 phút được đăng ngày 27/6/2024, nhưng đã bị gỡ xuống chỉ vài ngày sau đó sau khi nổ ra tranh cãi về tính xác thực và bản chất tội phạm của việc phá thai như vậy.

Cuộc tranh cãi này đã thu hút sự chú ý của Bộ Y tế Hàn Quốc cũng như cơ quan thực thi pháp luật. Nhà chức trách bắt đầu điều tra.

Cảnh sát đã ban hành lệnh khám xét Google để truy tìm YouTuber, nhưng Google từ chối hợp tác. Sau đó, các nhà điều tra đã phân tích các video và phim ngắn trên YouTube và với sự trợ giúp của các cơ quan khác đã xác định được bệnh viện nơi diễn ra ca phẫu thuật.

Người mẹ 24 tuổi bị bắt hôm 12/8/2024. Ngoài ra, giám đốc bệnh viện và bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cùng 4 nhân viên y tế cũng bị cáo buộc hỗ trợ giết người.

Cảnh sát cho biết, sau khi đưa em bé ra khỏi bụng mẹ, các bác sĩ đã thực hiện các hành vi dẫn đến cái chết của đứa trẻ.

Hàn Quốc chỉ cho phép phá thai trong 5 trường hợp: khi phụ nữ mang thai hoặc chồng của cô ấy mắc bệnh di truyền hoặc bệnh truyền nhiễm, khi thai kỳ là kết quả của hiếp dâm hoặc loạn luân, và khi việc mang thai gây ra rủi ro cho sức khỏe của người phụ nữ. Song không quy định thời điểm, địa điểm hoặc cách thức phá thai được thực hiện.

Các chuyên gia cho rằng đây là một khoảng trống chính sách không chỉ mở ra cánh cửa cho hành vi sai trái tiềm ẩn mà còn cản trở việc tiếp cận dịch vụ phá thai an toàn, khi phụ nữ và bác sĩ buộc phải đối mặt với tình trạng bất ổn về mặt pháp lý.

Trong hơn sáu thập kỷ, phá thai ở Hàn Quốc là một tội, có thể bị phạt tới 2 năm tù. Sản phụ phá thai cũng có thể bị phạt tù tới một năm.

Theo Chosun, Korea Times

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Tags

Hàn Quốc

Giám đốc bệnh viện

phá thai

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