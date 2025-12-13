'Bé 3' VF 3 vừa giúp VinFast lập một kỷ lục 'vô đối'

Năm ngoái, VinFast VF 5 lập kỷ lục về doanh số của một mẫu xe bán ra trong một năm tại Việt Nam với hơn 32.000 xe bàn giao đến tay khách hàng. Trước đó, kỷ lục này cũng thuộc về một mẫu xe VinFast khác là Fadil vào năm 2021 với 24.128 xe bán ra trong cả năm.

Giờ đây, kỷ lục đó đã bị phá rất xa bởi một cái tên là VinFast VF 3. Mẫu xe điện mini này đã đạt con số bàn giao ấn tượng 40.660 chiếc tính từ đầu năm 2025 đến nay. Điều đáng nói, doanh số của VF3 là con số thống kê đến hết tháng 11/2025, tức là vẫn còn 1 tháng nữa để mẫu xe này tiếp tục thiết lập kỷ lục.

Thậm chí, mức doanh số hiện tại của VF 3 còn cao hơn tổng doanh số tất cả mẫu xe của nhiều nhà sản xuất khác hoặc tổng doanh số của cả một phân khúc.

Doanh số VF3 (xe) T1/25 4000 T2/25 5200 T3/25 3700 T4/25 2378 T5/25 3950 T6/25 3667 T7/25 3140 T8/25 2481 T9/25 2682 T10/25 4619 T11/25 4655

Lấy ví dụ, theo số liệu tổng hợp được công bố, tổng doanh số bán ra tính đến hết tháng 11 năm 2025 của một hãng xe Hàn là Hyundai với 46.525 xe. Hãng xe này có dải sản phẩm phong phú, từ các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, sedan, MPV cho đến các dòng SUV chủ lực.

Ngoại hình nhỏ ngọn dễ dàng di chuyển trong khu vực chật hẹp ở đô thị.

Theo các chuyên gia, yếu tố cốt lõi giúp VF 3 thành công là việc đánh trúng phân khúc khách hàng trẻ tuổi và các gia đình nhỏ mới kết hôn, cần 1 chiếc xe để di chuyển nhưng kinh tế chưa cao. Với kích thước nhỏ gọn, bán kính quay đầu tối ưu, và chi phí vận hành gần như bằng 0, VF 3 đáp ứng được cả yêu cầu về sự tiện dụng hàng ngày lẫn gánh nặng tài chính.

Bên cạnh đó, VF 3 còn khéo léo tạo ra một làn sóng văn hóa độ xe. Việc trang bị tiện ích xe ở mức cơ bản khiến người mua có nhu cầu nâng cấp, tạo ra hàng loạt những bản độ cực kỳ nổi bật. VF3 trở thành một "tấm canvas" lý tưởng cho việc tùy biến và thể hiện phong cách cá nhân.

VinFast rất nhạy bén trong việc làm truyền thông cho mẫu xe VF3.

Nắm bắt được xu hướng này, VinFast đã tổ chức các cuộc thi và sự kiện độ xe VF 3 quy mô lớn, như: “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” dành cho cộng đồng chủ xe VF 3 tại Việt Nam.

Những sự kiện như vậy khiến việc sở hữu VF 3 không chỉ là mua một phương tiện di chuyển mà còn là tham gia vào một cộng đồng sáng tạo, tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ và gia tăng đáng kể sức hút thương mại cho mẫu xe này.

Hiện tại VinFast VF3 đang có giá bán 287 triệu đồng (chưa tính ưu đãi). Với đà tăng trưởng mạnh mẽ đã được duy trì ổn định trong các tháng cuối năm, VF 3 gần như chắc chắn trở thành mẫu xe top 1 thị trường về doanh số.