Bé 3 tuổi vứt tờ vé số trúng độc đắc của bố ra cửa ngay ngày Tết: Diễn biến bất ngờ sau đó

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một bé trai 3 tuổi lỡ vứt tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng của bố.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, đại lý vé số Hải Diệu ở Đồng Nai cho biết, một người đàn ông ở địa phương được người quen lì xì tờ vé số nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Do đang ngồi nhậu nên người này đã đưa tấm vé số cho con trai 3 tuổi cầm chơi. Sau đó, cháu bé đã vứt tờ vé số này đi.

Đến khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17/2, gia đình mới biết tờ vé số đã trúng độc đắc và tá hỏa chia nhau đi tìm. Rất may, gia đình đã tìm được tấm vé số do cháu bé vứt ngay trước cửa nhà. Tấm vé số trúng độc đắc mang dãy số 144726 của đài Vũng Tàu.

Tờ vé số trúng giải độc đắc suýt nữa bị thất lạc.

Cả nhà lập tức đến đại lý đổi thưởng, nhận số tiền 1,8 tỷ đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân. Người trúng thưởng nhận toàn bộ số tiền qua hình thức chuyển khoản.

Rất nhiều người đã thở phào, mừng thay cho chủ nhân tờ vé số sau khi biết cái kết có hậu, mọi người gửi lời chúc mừng đến gia đình vì gặp vận may lớn ngay dịp năm mới.

Trước đó vào ngày 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, một đại lý vé số ở phường Phú Lâm, TP.HCM cũng đã đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho một đôi vợ chồng. 5 tờ vé số may mắn mang dãy số 914792 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15/2.

Được biết, đôi vợ chồng mua những tờ vé số này từ trước Tết Nguyên đán, không ngờ đã đổi đời khi nhận về số tiền lên tới 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Đại lý vé số đã đến tận nhà để đổi thưởng cho đôi vợ chồng này. Chủ nhân giải thưởng mừng đến mức không nói thành lời.