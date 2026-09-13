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Bé 1 tuổi phải phẫu thuật nối ngón tay nghi do nhân viên y tế cắt trúng trong lúc tháo kim truyền

Phạm Trang
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Một bé 1 tuổi được cho là bị đứt ngón tay khi nhân viên y tế dùng kéo tháo băng cố định đường truyền, ngay trước thời điểm gia đình chuẩn bị đưa bé xuất viện.

Sự cố xảy ra tại bệnh viện ở Bangkok (Thái Lan) ngày 12/9 liên quan đến bé 1 tuổi đang nhận được sự quan tâm khi phụ huynh cho rằng con mình bị nhân viên hỗ trợ điều dưỡng cắt trúng ngón tay trong lúc tháo băng cố định đường truyền.

Theo lời phụ huynh, bé được đưa vào bệnh viện điều trị các triệu chứng giống cúm và nằm viện 10 đêm. Sau khi bác sĩ thăm khám vào buổi sáng, gia đình được thông báo tình trạng của bé đã ổn định và có thể xuất viện.

Bé 1 tuổi phải phẫu thuật nối ngón tay nghi do nhân viên y tế cắt trúng trong lúc tháo kim truyền- Ảnh 1.

Ảnh: Khaosod

Trước khi rời bệnh viện, phụ huynh chờ nhân viên y tế tháo đường truyền cho con. Do bệnh nhân còn nhỏ, băng được quấn quanh cổ tay để cố định kim truyền. Một nhân viên hỗ trợ điều dưỡng sau đó mang kéo và bông đến để tháo phần băng này.

Theo lời kể của phụ huynh, nhân viên này đã đưa kéo vào gần ngón trỏ của bé nhằm cắt phần băng quấn quanh vị trí đặt kim truyền. Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, kéo được cho là đã cắt trúng ngón tay của bé.

Phụ huynh cho biết nhân viên y tế đã nhiều lần cố cắt phần vật liệu cố định nhưng ban đầu không thể cắt đứt. Sau đó, máu bất ngờ chảy nhiều khiến gia đình nhận ra chiếc kéo không chỉ cắt qua lớp gạc mà còn làm đứt ngón tay của bé.

Bé lập tức được đưa đi xử lý vết thương và trải qua 2 ca phẫu thuật nhằm nối lại ngón tay. Theo thông tin từ phụ huynh, các bác sĩ đã nối lại thành công.

Tuy nhiên, sau sự cố, bé được cho là phải chịu nhiều đau đớn, liên tục khóc và không thể ngủ. Phụ huynh cũng cho biết bé gặp khó khăn trong việc hô hấp và phải sử dụng máy thở.

Sự việc làm dấy lên những lo ngại về quy trình tháo đường truyền cũng như vấn đề an toàn đối với bệnh nhi nhỏ tuổi trong quá trình thực hiện các thao tác y tế.

Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi được đặt ra về nguyên nhân dẫn đến sự cố, trách nhiệm của các bên liên quan cũng như phương án bệnh viện hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho bé và gia đình.

Hiện những thông tin trên được đưa ra dựa trên lời kể của phụ huynh. Cần có thêm thông tin từ phía bệnh viện và cơ quan chức năng để xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến sự việc.

Nguồn: Khaosod

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