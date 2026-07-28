Bầu show Quang Cường đón tuổi 50, nhận quà mừng 500 triệu đồng

Quang Cường cho biết, một người em vô cùng gắn bó đã bất ngờ gửi tặng anh món quà sinh nhật trị giá 500 triệu đồng.

Khác với không khí nhộn nhịp của những đêm tiệc sinh nhật sang trọng quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt như mọi năm, bầu show Quang Cường - người quản lý đứng sau thành công rực rỡ của ca sĩ Quang Hà - vừa đón cột mốc tuổi 50 (sinh năm 1976) trong không gian ấm cúng, kín đáo tại gia đình.

Ca sĩ Quang Hà và bầu show Quang Cường.

Đông đảo bạn bè đến chúc mừng.

Chia sẻ về lý do không tổ chức dạ tiệc rầm rộ như thường lệ, bầu show Quang Cường cho biết năm nay anh cùng ca sĩ Quang Hà đang tập trung dồn toàn bộ sức lực cho việc hoàn thiện ngôi nhà mới.

"Năm nay hai anh em tập trung xây nhà. Dự định khi công trình hoàn thành sẽ tổ chức lễ khánh thành và mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui một thể. Nếu giờ làm sinh nhật rầm rộ, chỉ 2-3 tháng nữa lại mời khánh thành nhà thì rất ngại cho mọi người", Quang Cường bộc bạch.

Bên cạnh đó, lịch trình công việc dày đặc với chuỗi đêm nhạc liên tục cùng quá trình chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc mới khiến Quang Cường quyết định tận hưởng ngày sinh nhật một cách riêng tư nhất.

Nhiều bạn bè đến chúc mừng ông bầu Quang Cường.

Dù không phát thiệp mời, ngôi nhà của Quang Cường vẫn ngập tràn hoa và những lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Đặc biệt, một người em vô cùng gắn bó đã bất ngờ gửi tặng ông bầu món quà sinh nhật trị giá 500 triệu đồng như một lời tri ân và chúc mừng cột mốc nửa đời người.

Bước sang tuổi 50, bầu show Quang Cường thừa nhận bản thân có sự thay đổi lớn về tư duy và cảm xúc. Anh cảm thấy mình chín chắn hơn, sống kín kẽ và hướng nội nhiều hơn.

Không còn cầu mong những điều xa hoa cho riêng mình, tâm nguyện lớn nhất của Quang Cường trong ngày sinh nhật lại dành trọn cho người em, người nghệ sĩ đã đồng hành cùng mình suốt hơn hai thập kỷ qua là Quang Hà.

Trong làng giải trí Việt, mối quan hệ giữa bầu show Quang Cường và ca sĩ Quang Hà từ lâu đã trở thành một biểu tượng đẹp về sự gắn kết, tin tưởng và tri kỷ. Trải qua gần 30 năm với bao thăng trầm của sự nghiệp, tình cảm giữa hai anh em không những không phai nhạt mà ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn xưa.

Quang Cường đón sinh nhật ấm cúng ở tuổi 50.

Đánh dấu cột mốc tuổi 50 của quản lý Quang Cường cũng như hướng tới tháng Vu Lan báo hiếu (tháng 7 Âm lịch), Quang Hà cùng ê-kíp cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc đặc biệt mang tên Mẹ ơi hãy yêu con một lần nữa - một sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Đức Thịnh.

Ca khúc được đầu tư chỉn chu về cả hình ảnh lẫn âm thanh với sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Phương Thanh trong vai trò diễn viên cùng sự dàn dựng của ê-kíp đạo diễn Đinh Công Hiếu. MV hứa hẹn sẽ là một nốt trầm xúc động, mang thông điệp nhân văn sâu sắc về tình mẫu tử gửi tặng khán giả trong mùa Vu Lan tới.