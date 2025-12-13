Bầu Đức trồng 10.000ha cà phê: Nông dân trồng cà phê có ai lỗ không? Ai cũng giàu cả!

Theo bài viết của nhà báo Trần Đăng Lâm trên Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã CK: HAG) đã có chia sẻ chi tiết về quyết định đầu tư 10.000 ha cà phê.

Trước câu hỏi liệu có nắm chắc phần thắng với dự án này, ông Đoàn Nguyên Đức tự tin trả lời: “Anh xem nông dân trồng cà phê có ai lỗ không? Ai cũng giàu cả! Hoàng Anh Gia Lai làm sẽ chẳng bao giờ lỗ được. Vì tôi đã tính rất kỹ, cà phê xuống 30.000 đồng/kg vẫn chưa lỗ, trong khi hiện tại đang giá 120.000-140.000 đồng/kg”.

Theo đó, trong quá trình đầu tư tại Lào, HAGL nhận thấy rất rõ tiềm năng của cây cà phê tại đất nước này, đặc biệt tại cao nguyên Boloven. Được sự hỗ trợ từ chính phủ Lào, Tập đoàn quyết định đ﻿ầu tư vào mảng cà phê vì đây là vùng đất rất thích hợp với cây cà phê Arabica.

Hoàng Anh Gia Lai quyết định đầu tư 10.000 ha cà phê, trong đó Lào chiếm 80% và Việt Nam chiếm 20% diện tích. Kế hoạch này bắt đầu triển khai từ tháng 6/2025, đến thời điểm hiện tại đã trồng được 3.000 ha, 7.000 ha còn lại sẽ thực hiện trong 2 năm 2026-2027.

Theo ông Đức, đây là dự án lớn đối với tập đoàn, và cũng đối với chính phủ Lào bởi dự án sẽ giải quyết việc làm rất lớn với người dân địa phương. "Cụ thể, 10.000 ha cà phê sẽ giải quyết việc làm trên 10.000 lao động trực tiếp. Tóm lại là, với Hoàng Anh Gia Lai, 10.000 ha là không khó lắm, có đủ khả năng để thực hiện." - Ông Đức cho biết

Tổng vốn đầu tư cho 10.000 ha cà phê này cần khoảng 5.000 tỷ đồng, được huy động trong ba năm. Ông Đức cho biết, HAGL đã hoàn thành vốn cho năm đầu tiên và còn khoảng 3.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện trong hai năm 2026-2027.

Theo ông Đức điều này không khó. Ông chia sẻ, hiện tại, mỗi năm lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai từ 1.500-2.000 tỷ đồng trở lên. Dự kiến năm 2025, lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai sâu đến 1.500 tỷ, kế hoạch đến 2026 lợi nhuận sẽ lên tới 2.500-3.000 tỷ, tiếp tục năm 2027 sẽ tăng lên.

Nguồn vốn để đầu tư cho dự án này chính là từ lợi nhuận của những năm trước, dùng để tái đầu tư cho năm tiếp theo, hoàn toàn không sử dụng vốn vay.

Có 3 phương án tài chính cho dự án này, gồm từ lợi nhuận kinh doanh, từ thị trường tài chính và vay vốn ngân hàng. Hoàng Anh Gia Lai sẽ lựa chọn phương án đầu tiên và nếu thiếu thì sẽ huy động thị trường tài chính. Còn vốn vay chỉ là phương án dự phòng.

HAGL đã ký kết Hợp đồng Tư vấn Kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây giống cà phê với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Về phân bón, Tập đoàn đang tiến hành xây dựng ba nhà máy phân hữu cơ, hai nhà máy ở Lào và một nhà máy ở Việt Nam. Thế mạnh của HAGL chính là việc sở hữu một đàn đại gia súc với heo, gà, chăn nuôi tằm... Khi kết hợp với vỏ trấu cà phê, đây sẽ là nguồn phân bón hữu cơ vô tận. Chưa kể vườn chuối 7.000 ha sẽ trả lại cho đất nguồn phân bón rất lớn.

Việc xây dựng nhà máy chế biến, ông Đức cho biết, giai đoạn 2026-2027 sẽ xây dựng 2 nhà máy tại Lào, mỗi nhà máy có công suất khoảng 1.500 tấn/ngày, nguồn vốn khoảng vài trăm tỷ đồng. Ở Việt Nam sẽ xây dựng 1 nhà máy.

Ông Đức không hề lo lắng về đầu ra bởi cà phê là sản phẩm tiêu thụ toàn cầu, có sàn giao dịch ở London và New York, giúp sản lượng gần như không hạn chế.

Về việc xuất khẩu cà phê mang thương hiệu “Cà phê Hoàng Anh Gia Lai”, theo ông Đức, khi có 10.000 ha, với năng suất bình quân 5-6 tấn nhân/ha, sẽ có sản lượng 50.000-60.000 tấn.

Toàn bộ sản phẩm cà phê mang thương hiệu “Cà phê Hoàng Anh Gia Lai” đều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Giá thì do thị trường quy định. Hiện tại, cà phê Robusta của Gia Lai có giá 4.500 USD/tấn, cà phê Arabica chế biến ướt có giá 9.000 USD/tấn.

Ông Đức dự kiến, đến tháng 10/2027 sẽ bắt đầu thu năm đầu tiên. Tùy theo diễn biến của thị trường, nếu tính theo giá thu mua hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu về khoảng 600 triệu USD/năm, trên diện tích 10.000 ha này.