Bầu Đức đích thân sang ký bán 1.000 tấn cà phê ngay năm nay, nâng lên 5.000 tấn tại 1 thị trường tiêu thụ gần 1.000 tấn/ngày

Bầu Đức trực tiếp sang Thượng Hải trong lúc HAGL tăng tốc với cây cà phê, nhắm tới một thị trường đang tiêu thụ gần 1.000 tấn mỗi ngày.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn giữa HAGL, HGI và MQ Coffee tại Thượng Hải

Ngày 30/9, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp cà phê có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Lễ ký thực tế diễn ra tại Thượng Hải ngày 25/8. Theo thỏa thuận có thời hạn 5 năm, HGI sẽ cung cấp cà phê Arabica nhân xanh từ các vùng nguyên liệu của doanh nghiệp tại Lào cho MQ Coffee. Đối tác Trung Quốc đảm nhiệm việc đánh giá nguyên liệu, rang xay, phát triển sản phẩm cũng như phân phối tại thị trường sở tại.

Hai bên đặt mục tiêu ký các hợp đồng mua bán với tổng khối lượng khoảng 1.000 tấn ngay trong niên vụ 2026-2027, trước ngày 31/12/2026. Con số này dự kiến được nâng lên khoảng 5.000 tấn trong các niên vụ tiếp theo. Giá bán, lịch giao hàng và phương thức thanh toán sẽ được xác định trong từng hợp đồng cụ thể.

Bầu Đức thử nếm (cupping) các mẫu cà phê tại cơ sở của MQ Coffee

Theo HAGL, cà phê của doanh nghiệp có thể được MQ Coffee đưa ra thị trường qua hệ thống cửa hàng, kênh bán online, khách hàng doanh nghiệp và các mạng lưới phân phối do đối tác này khai thác.

Trung Quốc đang là một trong những thị trường cà phê tăng trường nhanh. Theo USDA, niên vụ 2025/26, nước này dự kiến tiêu thụ khoảng 5,85 triệu bao loại 60 kg, tương đương khoảng 351.000 tấn cà phê, tức hơn 960 tấn mỗi ngày. Trước đó, USDA cho biết lượng tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đã tăng gần 150% trong vòng một thập kỷ, trong khi nhu cầu với cà phê chất lượng cao ngày càng lớn.

MQ Coffee được thành lập năm 2009 tại Thượng Hải, hoạt động từ rang xay, bán buôn đến gia công và bán lẻ cà phê. Theo thông tin HAGL công bố, doanh nghiệp này hiện sở hữu nhà máy rang xay công suất trên 5.000 tấn mỗi năm, cung ứng cho hơn 3.000 quán cà phê, đồng thời có sản phẩm được phân phối qua Sam’s Club, Costco, Hema và Metro.

Việc tìm đầu ra diễn ra trong lúc HAGL tăng tốc với kế hoạch cà phê quy mô lớn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028. Khoảng 3.000 ha đã được trồng trong năm 2025, kế hoạch năm 2026 là thêm 7.000 ha, sau đó tiếp tục mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong hai năm 2027-2028.

Riêng HGI, công ty con được xem là một trong những đơn vị chủ lực của HAGL tại Lào, dự kiến có hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028, tương đương gần một phần ba kế hoạch toàn tập đoàn. HGI cũng chính là doanh nghiệp HAGL đang triển khai kế hoạch IPO.

Quy mô đầu tư cho kế hoạch cà phê của HAGL không nhỏ. Theo phương án từng được công bố, doanh nghiệp dự kiến cần khoảng 14.220 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028 để triển khai vùng trồng. Khi toàn bộ 20.000 ha đi vào vận hành ổn định, HAGL từng đưa ra kỳ vọng doanh thu từ dự án có thể vượt 700 triệu USD mỗi năm.