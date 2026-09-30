PNJ sắp có biến động lớn ở thượng tầng?

Quy mô đợt phát hành tối đa lên tới 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành. Nếu được phân phối toàn bộ, đây sẽ là thương vụ làm thay đổi đáng kể "bức tranh" cổ đông PNJ

PNJ vừa bổ sung một nội dung đáng chú ý vào tài liệu ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10 tới đây.

Muốn chào bán riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu

Theo đó, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2026.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán; đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm HĐQT quyết định giá.

Về mục đích sử dụng vốn, PNJ dự kiến dùng 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Hai phần còn lại, mỗi phần 20%, lần lượt dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Đáng chú ý, quy mô đợt phát hành tối đa lên tới 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành (511 triệu đơn vị). Nếu được phân phối toàn bộ, đây sẽ là thương vụ làm thay đổi đáng kể "bức tranh" cổ đông PNJ, đồng thời có thể tạo ra biến động về quyền biểu quyết và cơ cấu HĐQT sau phát hành.

Gia đình Chủ tịch còn nắm giữ khoảng 11,36% cổ phần PNJ

Phương án chào bán riêng lẻ được PNJ đưa ra trong bối cảnh các thành viên gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung liên tiếp có động thái bán cổ phiếu trong tháng 9. Ngay trong tháng 9, hai người con gái của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,15% vốn PNJ. Trong khi đó, bà Hà chỉ còn 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ, sau khi hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu.

Hiện, bà Cao Thị Ngọc Dung hiện trực tiếp sở hữu tổng cộng 15.021.283 cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 2,9% vốn điều lệ. Ngoài các thành viên trên, lượng cổ phiếu đáng kể còn thuộc sở hữu của anh, chị em và những người thân khác của bà Dung. Ông Cao Ngọc Duy hiện nắm giữ gần 14 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,7% vốn PNJ.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Môn, mẹ bà Dung sở hữu gần 1,1 triệu cổ phiếu; bà Cao Thị Ngọc Hồng tức em gái bà Dung sở hữu hơn 1,32 triệu cổ phiếu; bà Lê Nguyên Đăng Hằng - em dâu bà Dung - nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu. Những người thân khác gồm ông Cao Ngọc Huy, bà Cao Thị Ngọc Tâm, bà Cao Thị Thúy cùng một số thành viên gia đình cũng có tên trong danh sách cổ đông liên quan.

Tổng cộng, lượng cổ phiếu của bà Dung và các thành viên gia đình nắm giữ đạt khoảng 58,16 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 11,36% tổng lượng cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp. Cần lưu ý con số này chưa trừ đi 9 triệu cổ phiếu ông Duy đăng ký bán trong tháng 10.

Hoàn nhập 4.600 tỷ vào lợi nhuận chưa phân phối

Cùng với phương án phát hành riêng lẻ, PNJ cũng bổ sung tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quỹ đầu tư phát triển là khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm trước theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tại BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6 đã được soát xét, số dư Quỹ đầu tư phát triển của PNJ là hơn 4.6000 tỷ đồng.

HĐQT trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập tối đa toàn bộ số dư này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

PNJ cho biết việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển là điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện.

Trước đó, PNJ đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường với nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo kế hoạch mới, công ty dự kiến doanh thu 39.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng sau khi tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.