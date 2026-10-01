Bầu Đức có động thái đặc biệt tại Trung Quốc sau cú rót gần 800 tỷ vào loại cây tiêu thụ 29.000 tấn/ngày

Đây là bước tiến trong chiến lược phát triển ngành kinh tế này của doanh nghiệp bầu Đức.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), công ty con nòng cốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác dài hạn với MQ Coffee (Minh Khiêm Cà phê), doanh nghiệp hoạt động trong chế biến, cung ứng và phân phối cà phê, có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

MQ Coffee được thành lập năm 2009 tại Thượng Hải, với chuỗi hoạt động từ vùng nguyên liệu, rang xay đến bán buôn, gia công (OEM/ODM) và bán lẻ. Doanh nghiệp hiện vận hành nhà máy rang xay với công suất trên 5.000 tấn/năm, cung ứng cho hơn 3.000 quán cà phê và phân phối qua các hệ thống bán lẻ như Sam’s Club, Costco, Hema và Metro. Dòng sản phẩm chủ lực “Bố Già” (The Godfather) đã tiêu thụ hơn 900.000 túi và dẫn đầu 6 bảng xếp hạng trên Tmall trong tháng 5/2026.

Hợp tác giữa HGI và MQ Coffee hướng tới phát triển vùng nguyên liệu, cung ứng cà phê Arabica HAGL và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước tiến trong chiến lược phát triển ngành cà phê của HAGL, nhằm xây dựng đầu ra ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Theo MO, hai bên thống nhất triển khai hợp tác theo ba định hướng chính. Thứ nhất, cung ứng nguồn nguyên liệu Arabica chất lượng cao. HGI sẽ cung ứng cà phê Arabica nhân xanh HAGL từ các vùng nguyên liệu tại Lào, được sản xuất, sơ chế, phân loại, đóng gói và truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn được hai bên thống nhất. MQ Coffee sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu này cho hoạt động rang xay, phát triển sản phẩm và kinh doanh, phù hợp với chất lượng từng lô hàng và nhu cầu thị trường.

Thứ hai, phát triển thị trường Trung Quốc. MQ Coffee sẽ đóng vai trò đối tác dài hạn trong hoạt động thu mua, đánh giá nguyên liệu, phân phối và phát triển kinh doanh cà phê HAGL tại Trung Quốc. Sản phẩm dự kiến được đưa đến người tiêu dùng thông qua hệ thống cửa hàng, kênh trực tuyến, khách hàng doanh nghiệp và các kênh phân phối do MQ Coffee trực tiếp quản lý hoặc khai thác.

Thứ ba, xây dựng lộ trình sản lượng dài hạn. Trong niên vụ 2026 - 2027, hai bên đặt mục tiêu ký các hợp đồng mua bán với tổng khối lượng dự kiến khoảng 1.000 tấn trước ngày 31/12/2026, hướng tới khoảng 5.000 tấn trong các niên vụ tiếp theo. Các điều khoản cụ thể về khối lượng, giá, lịch giao hàng và phương thức thanh toán sẽ được thỏa thuận trong từng hợp đồng mua bán.

Cà phê là một thức uống được ưa chuộng trên toàn thế giới. Nhu cầu sử dụng mặt hàng này đang rất lớn và có xu hướng gia tăng. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), niên vụ 2024/25, thế giới tiêu thụ khoảng 175,1 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,4% so với niên vụ trước. Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày, gần 29.000 tấn cà phê được tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu. Riêng khu vực châu Á - châu Đại Dương tiêu thụ khoảng 47,4 triệu bao, tăng 7,4%.

Nhận thấy tiềm năng phát triển, trong chiến lược nông nghiệp quy mô lớn của HAGL, cà phê là một trong những ngành hàng trọng tâm.

Theo kế hoạch đã công bố, HAGL đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê Arabica và Robusta tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028, tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo lộ trình, HAGL đã phát triển khoảng 3.000 ha trong năm 2025, triển khai thêm khoảng 7.000 ha trong năm 2026 và dự kiến mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong giai đoạn 2027 - 2028. Riêng tại Lào, HGI là một trong những đơn vị chủ lực phát triển vùng nguyên liệu, với mục tiêu đạt hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028.