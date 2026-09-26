Cà Mau đề xuất siêu dự án, cần tới 900ha đất trên bờ và mặt nước

Đây là công trình được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương, đề xuất bổ sung Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Cà Mau vào Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan.

Theo đề xuất, dự án được nghiên cứu xây dựng tại Khu công nghiệp Tân Thuận, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau, với công suất thiết kế lên tới 7 triệu tấn/năm. Đề xuất được đưa ra trên cơ sở rà soát định hướng phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch tỉnh và điều kiện phát triển công nghiệp năng lượng tại địa phương.

Dự án dự kiến triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất khoảng 65.000 thùng/ngày, tương đương 3 triệu tấn/năm. Sang giai đoạn 2, công suất sẽ được nâng lên khoảng 155.000 thùng/ngày, tương đương 7 triệu tấn/năm.

Nguồn nguyên liệu dự kiến là hỗn hợp dầu thô từ Trung Đông và Nam Mỹ theo tỷ lệ 50/50, hoặc các nguồn nguyên liệu khác có tính chất tương đương, phù hợp với cấu hình công nghệ và yêu cầu sản xuất của dự án.

Tổ hợp dự kiến sản xuất nhiều nhóm sản phẩm, gồm LPG, propylene, polypropylene, xăng, nhiên liệu phản lực Jet A-1/dầu hỏa, diesel, nhiên liệu đốt lò và lưu huỳnh. Cơ cấu sản phẩm cụ thể sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và thiết kế dự án.

Về quy mô sử dụng đất, dự án dự kiến cần khoảng 400 ha đất trên bờ và khoảng 500 ha mặt nước biển để bố trí hệ thống cảng, phao rót dầu, tuyến ống cùng các công trình phụ trợ.

Khu vực ven biển xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau - nơi đề xuất bổ sung tổ hợp lọc hóa dầu. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nhu cầu lớn đối với xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, phục vụ nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến, giao thông vận tải và đời sống.

Theo thông tin từ Báo Cà Mau, lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện khoảng 1.000 - 1.200 m³/ngày, tương đương khoảng 365.000 - 400.000 m³/năm. Nguồn cung xăng dầu chủ yếu được lấy từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn và nguồn nhập khẩu qua cảng khu vực phía Nam. Tổng sản lượng cung ứng từ các đơn vị trên địa bàn khoảng 450.000 - 480.000 m3/năm.

Số liệu được công bố hồi tháng 4 vừa qua cho thấy, giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó nuôi trồng và khai thác thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Có 274 tàu cắt giảm chuyến biển và 84 tàu tạm ngưng hoạt động, chiếm khoảng 6,9% tổng số tàu. Ngoài ra, một số tàu có xu hướng giảm tần suất khai thác hoặc tạm thời neo đậu, Điều này đã làm giảm thu nhập của hơn 25.000 lao động biển. Đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, chi phí sản xuất của người dân tăng từ 7 - 15% so với thời điểm trước khi giá xăng dầu tăng.

Đối với lĩnh vực vận tải, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 35 - 45% trong cơ cấu giá thành vận tải; do đó, khi diễn biến giá xăng tăng như hiện nay đã làm chi phí vận tải tăng tương ứng khoảng 8,8 - 32,1%,

Đối với lĩnh vực xây dựng, giá xăng, dầu tăng làm chậm tiến độ thực hiện các gói thầu thi công, dự án đầu tư của hàng trăm công trình đang được triển khai.

Nuôi trồng thủy sản tại Cà Mau. Ảnh: Tạp chí thủy sản.

Dù toàn tỉnh hiện có 613 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động với hệ thống phân phối được kết nối với 31 thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Tuy nhiên, do Cà Mau còn phụ thuộc vào nguồn hàng từ các tỉnh khác và hệ thống vận chuyển, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Vì vậy theo đánh giá của Cà Mau, việc hình thành tổ hợp lọc hóa dầu tại Cà Mau được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng tại chỗ, giảm áp lực vận chuyển đường dài, tiết giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao khả năng dự trữ và ứng phó khi nguồn cung bị gián đoạn.

Dự án cũng được định hướng liên kết với hệ thống công nghiệp dầu khí, cảng biển và logistics đang hình thành trên địa bàn. Cà Mau hiện có Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, cùng tiềm năng phát triển điện gió, điện khí LNG và các loại hình năng lượng mới.

Công trình này dự kiến kết nối với hệ thống cảng biển, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, các tuyến giao thông ven biển, Khu kinh tế Năm Căn và mạng lưới logistics của tỉnh.