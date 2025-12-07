Bắt Vũ Hiền sinh năm 1991

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Hiền (SN 1991, trú tỉnh Gia Lai, tạm trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều ngày 5/12, một đối tượng nam thanh niên đeo khẩu trang vào hỏi mua trang sức tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải.

Sau khi hỏi mua được khoảng 10 phút thì người thanh niên cầm 1 nhẫn tròn 5 chỉ trị giá gần 70 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy đã tháo biển kiểm soát, chạy về hướng đường Ngô Quyền.

Đối tượng Vũ Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường An Hải và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ biện pháp truy xét. Chỉ sau hai ngày khẩn trương điều tra, lực lượng Công an đã xác định và triệu tập đối tượng Vũ Hiền về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiền khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật.

Đối tượng sử dụng xe máy Honda Air Blade màu đỏ di chuyển, rảo quanh các tuyến đường tìm kiếm các tiệm vàng vắng người vào khung giờ nghỉ trưa từ 12 giờ đến 14 giờ để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Sau khi cướp giật thành công tại tiệm vàng trên, đối tượng điều khiển xe qua nhiều tuyến đường để tránh bị truy xét, sau đó đến khu vực đất trống ít người và không có camera để gắn lại biển số, thay áo khoác và mũ bảo hiểm nhằm che giấu dấu vết.

Tiếp đó, Hiền bán chiếc nhẫn tại một tiệm vàng trên đường Trưng Nữ Vương để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật và phương tiện liên quan, gồm: 1 nhẫn vàng 98 (5 chỉ), 1 xe máy Honda Air Blade và 1 điện thoại di động.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Hiền để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.