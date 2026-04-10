Bắt vợ chồng Giám đốc Hồ Minh Đạt và Nguyễn Thị Giang

Minh Tuệ |

Dưới danh nghĩa mua bán nợ hợp pháp, vợ chồng Hồ Minh Đạt ( Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) đã tổ chức một "đội quân" chuyên đi cưỡng đoạt tài sản (khoảng 70 tỷ đồng) với tỷ lệ ăn chia cực lớn lên tới 50%.

Ngày 10/4, Cơ quan Cánh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Minh Đạt (SN 1972, là Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Nguyễn Trung Đức (SN 1978) và 6 người khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Đạt làm Giám đốc cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ

Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T. từ bà T.T.B.B.. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm Đạt huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Qua điều tra, công an đã bắt Đạt, Giang, Đạt, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn. Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

