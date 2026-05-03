HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt và khám xét nơi ở của ông chủ trả lương cho công nhân theo cách thức rất lạ

Duy Anh |

Thay vì trả tiền lương, mỗi ngày quản lý Lò Văn L. phát cho mỗi công nhân 3 gói heroin, trị giá khoảng 100 nghìn đồng/gói, chia đều vào buổi sáng, trưa và tối để sử dụng.

Ngày 1/5, Công an phường Song Liễu cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' cho công nhân lao động.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 29/4, cảnh sát bắt quả tang Lò Văn L. (SN 1994, trú tổ dân phố Đa Tiện, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) cùng Hoàng Văn C. (SN 2002, trú cùng địa phương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Lò Văn L., lực lượng chức năng thu giữ 145 gói heroin, tổng khối lượng gần 6 gam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ đường dây ma túy được tổ chức theo cách thức rất bất thường: Lò Văn L. quản lý 12 lao động làm nghề buộc cốt pha tại khu công nghiệp Thuận Thành, thỏa thuận mức công 400 nghìn đồng/người/ngày.

Bắt và khám xét nơi ở của ông chủ trả lương cho công nhân theo cách thức rất lạ - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tuy nhiên, thay vì trả tiền lương, mỗi ngày L. phát cho mỗi công nhân 3 gói heroin, trị giá khoảng 100 nghìn đồng/gói, chia đều vào buổi sáng, trưa và tối để sử dụng. Số tiền ma túy “ứng trước” này sau đó được cộng dồn và trừ thẳng vào lương cuối tháng.

Không chỉ phát ma túy như phát lương, L. còn tự chấm công, ghi chép chi tiết số gói heroin đã phát cho từng người để làm căn cứ quyết toán tiền công.

Ngày 28/4. L. mua 10 triệu đồng tiền ma tuý heroine của Lò Văn H., sinh năm: 1994, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai.

Sau khi mua được ma túy, L. cùng đồng bọn chia nhỏ thành 123 gói để phát cho nhóm công nhân sử dụng. Cả 12 công nhân đều đã nhận và sử dụng hết số heroin được phát.

Sau khi phát ma tuý xong, L. và đồng bọn tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cho nhau tại phòng trọ của L. Khi đang sử dụng ma tuý thì bị bắt quả tang.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lò Văn H. tại thôn Cự Đình, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên, tại đây phát hiện thu giữ 11,9565 gam ma tuý heroine

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.

Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

lương

Quản lý

công an

bắt tạm giam

khám xét nơi ở

khám xét khẩn cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại