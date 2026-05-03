Bắt và khám xét nơi ở của ông chủ trả lương cho công nhân theo cách thức rất lạ

Ngày 1/5, Công an phường Song Liễu cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' cho công nhân lao động.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 29/4, cảnh sát bắt quả tang Lò Văn L. (SN 1994, trú tổ dân phố Đa Tiện, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) cùng Hoàng Văn C. (SN 2002, trú cùng địa phương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Lò Văn L., lực lượng chức năng thu giữ 145 gói heroin, tổng khối lượng gần 6 gam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ đường dây ma túy được tổ chức theo cách thức rất bất thường: Lò Văn L. quản lý 12 lao động làm nghề buộc cốt pha tại khu công nghiệp Thuận Thành, thỏa thuận mức công 400 nghìn đồng/người/ngày.

Tuy nhiên, thay vì trả tiền lương, mỗi ngày L. phát cho mỗi công nhân 3 gói heroin, trị giá khoảng 100 nghìn đồng/gói, chia đều vào buổi sáng, trưa và tối để sử dụng. Số tiền ma túy “ứng trước” này sau đó được cộng dồn và trừ thẳng vào lương cuối tháng.

Không chỉ phát ma túy như phát lương, L. còn tự chấm công, ghi chép chi tiết số gói heroin đã phát cho từng người để làm căn cứ quyết toán tiền công.

Ngày 28/4. L. mua 10 triệu đồng tiền ma tuý heroine của Lò Văn H., sinh năm: 1994, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai.

Sau khi mua được ma túy, L. cùng đồng bọn chia nhỏ thành 123 gói để phát cho nhóm công nhân sử dụng. Cả 12 công nhân đều đã nhận và sử dụng hết số heroin được phát.

Sau khi phát ma tuý xong, L. và đồng bọn tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cho nhau tại phòng trọ của L. Khi đang sử dụng ma tuý thì bị bắt quả tang.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lò Văn H. tại thôn Cự Đình, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên, tại đây phát hiện thu giữ 11,9565 gam ma tuý heroine

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.