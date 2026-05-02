Bắt người phụ nữ bán rau ở chợ đầu mối Nguyễn Thu Hà SN 1980

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thu Hà (SN 1980; thường trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thu Hà thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, vào hồi 9h ngày 26/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực ngã ba chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp Công an phường Hoàng Mai khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thu Hà.

Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận khi đang ở sạp bán rau khu vực chợ đầu mối thì nhìn thấy tại hộc chứa đồ có để điện thoại iPhone. Đối tượng tiếp cận và lấy trộm thì bị người dân phát hiện.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an phường Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.