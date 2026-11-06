Bắt trúng "tọa độ vàng" năng lượng ở độ cao 750m, Việt Nam phê duyệt ngay cú hích gần 2.900 tỷ

Công trình nghìn tỷ hứa hẹn mở ra bước ngoặt mới cho hạ tầng năng lượng xanh quốc gia.

Đắk Lắk - vùng đất quen thuộc với những rẫy cà phê, hồ tiêu trải dài trên đất đỏ bazan - nay đang dần đổi thay khi trở thành điểm tựa cho các trụ điện gió hiện đại, mở ra bước phát triển mới cho ngành năng lượng sạch tại Việt Nam.

Vào ngày 30/10/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án Nhà máy Điện gió Ea Sin công suất 77 Megawatt, tổng vốn 2.893 tỷ đồng.

Dự án nghìn tỷ được trao cho liên danh nhà đầu tư thuộc Trungnam Group - đơn vị dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, Nhà máy Điện gió Ea Sin trải rộng trên vùng đất rộng 26,8 hecta, thuộc 2 xã Cư Pơng và xã Ea Khăl của tỉnh Đắk Lắk. Đây là hai địa điểm sở hữu "tọa độ vàng" trong lĩnh vực điện gió.

"Tọa độ vàng" lộng gió quanh năm

Nằm giữa vùng đồi uốn lượn của tỉnh Đắk Lắk, hai xã Cư Pơng và Ea Khăl đang nắm trong tay "kho báu" thiên nhiên vượt trội: Những luồng gió lồng lộng quanh năm.

Tọa lạc ở độ cao trung bình từ 500m-750m so với mực nước biển, Cư Pơng và Ea Khăl thụ hưởng địa hình đồi bát úp lượn sóng liên hoàn, đón trọn hai luồng gió mùa Đông Bắc và Tây Nam mà không gặp bất kỳ vật cản tự nhiên lớn nào.

Ở độ cao kỹ thuật của tuabin gió (từ 100m - 120m trở lên), tốc độ gió trung bình tại Cư Pơng đạt từ 6,0 - 7,0 mét/giây, trong khi Ea Khăl ghi nhận những con số ấn tượng từ 7,0 - 7,6 mét/giây với hướng gió vô cùng ổn định.

Chính tiềm năng thiên nhiên vượt trội hội đủ yếu tố "Thiên thời - Địa lợi" đó đã trở thành "thỏi nam châm" hút các dòng vốn lớn đến tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh minh họa. Nguồn: ST

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Ea Sin đánh dấu bước tiến chiến lược của Đắk Lắk trên bản đồ năng lượng quốc gia. Ước tính, Ea Sin khi hoàn thành vào quý IV/2028 sẽ tạo ra hàng trăm triệu kWh điện sạch mỗi năm.

Khi những cánh quạt gió Ea Sin bắt đầu quay nhịp nhàng vào cuối năm 2028, dòng điện sạch từ đại ngàn Đắk Lắk sẽ hòa vào mạng lưới điện quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ năng lượng của tỉnh; đồng thời nối dài chuỗi công trình chinh phục năng lượng gió tại vùng đất giàu tiềm năng này.

Đột phá công nghệ và tư duy hạ tầng

Bên cạnh quy mô vốn và công suất, điểm tạo nên nét độc đáo và tính đột phá của dự án Ea Sin chính là giải pháp tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật.

Trong ngành năng lượng tái tạo, bài toán truyền tải và giải tỏa công suất luôn là thách thức lớn. Dự án Ea Sin đã giải triệt để bài toán này bằng tư duy tích hợp hạ tầng: Đấu nối qua đường dây 220 kV, chia sẻ toàn bộ hạ tầng truyền tải với dự án Ea Sin 2 để dẫn thẳng nguồn điện về Trạm biến áp 500 kV Ea Nam.

Mô hình "chia sẻ hạ tầng" này mang ý nghĩa lớn về cả mặt kinh tế lẫn môi trường.

Thay vì phải xây dựng thêm các tuyến đường dây song song gây lãng phí quỹ đất bazan, việc dùng chung hành lang truyền tải 220 kV giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư, đồng thời hạn chế tối đa diện tích ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Nguồn năng lượng từ các tuabin gió thế hệ mới sẽ được thu gom và truyền dẫn mượt mà về trạm 500 kV Ea Nam. Sự kết hợp giữa công nghệ tuabin hiệu suất cao và giải pháp đấu nối tối ưu sẽ đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, liên tục khi chính thức đi vào hoạt động vào quý IV/2028.

Tham khảo: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk