Việt Nam có đội kiểm lâm 130 người: Mỗi năm họ đi quãng đường "3 vòng Trái đất" để giữ rừng bình yên

Đội kiểm lâm này đã thực hiện hàng chục nghìn cuộc tuần tra mỗi năm, bao phủ tổng quãng đường khoảng 125.000km, để bảo vệ sự bình yên của những cánh rừng.

Họ là những người đang công tác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên - Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Mới đây, đội kiểm lâm cùng lực lượng bảo vệ rừng tại đây có thêm một "sứ mệnh" mới mang tên "Katien Ranger Patrol - Khám phá rừng cùng kiểm lâm".

Và tour du lịch này vừa được Anh vinh danh.

Tối 2/11/2026, trong gian phòng sang trọng của Lễ trao giải thường niên từ Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh (BGTW) ở London, Katien Ranger Patrol đã được vinh danh trong Top 3 Dự án xuất sắc nhất ở hạng mục "Dự án du lịch quốc tế xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW năm 2026.

Katien Ranger Patrol (dự án của Katien Safari) là một sáng kiến du lịch sinh thái và bảo tồn mới tại VQG Cát Tiên của Việt Nam, kết hợp bảo vệ động vật hoang dã với các trải nghiệm do kiểm lâm hướng dẫn.

Khách mời tập trung tham dự Tiệc Gala Trao giải Thường niên BGTW năm 2026. Ảnh: Katien Safari

Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam nhận được sự công nhận tại giải thưởng này. Hạng mục danh giá này ghi nhận những dự án du lịch nổi bật có đóng góp ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi Vương quốc Anh và châu Âu.

Đội kiểm lâm 130 người đi quãng đường "3 vòng Trái đất" giữ Cát Tiên bình yên

Trong chuyến trải nghiệm Katien Ranger Patrol tại VQG Cát Tiên, nhà báo du lịch người Anh Joshua Zukas đã có dịp khám phá hệ sinh thái đa dạng và tìm hiểu mô hình du lịch gắn liền với bảo tồn.

Điểm biệt của dự án nằm ở việc biến du khách thành những "người bảo vệ rừng" thực thụ. Thay vì chỉ thưởng ngoạn cảnh quan, du khách được trực tiếp đồng hành cùng các đội bảo tồn chuyên nghiệp trong các hoạt động thực địa.

Qua đó, họ hiểu sâu sắc hơn về công việc thầm lặng của khoảng 130 kiểm lâm viên - những người thực hiện hàng chục nghìn cuộc tuần tra với tổng quãng đường 125.000 km mỗi năm (tương đương 3 vòng Trái Đất) để phát hiện, tháo gỡ bẫy thú và ngăn chặn các hành vi xâm nhập, khai thác trái phép... bảo vệ rừng bình yên, nguyên vẹn.

Mỗi năm, đội kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng thực hiện hàng chục nghìn cuộc tuần tra, bao phủ tổng quãng đường tương đương hơn 3 vòng quanh Trái đất. Nguồn ảnh: Oxalis Adventure



Tại khu vực do Trạm Kiểm lâm Núi Tượng quản lý, diện tích rừng rộng lớn khiến công tác giám sát toàn bộ địa bàn gặp không ít khó khăn. Để khắc phục điều này, mô hình Katien Ranger Patrol đã triển khai các nhóm nhỏ gồm 4 đến 8 du khách, đồng hành cùng hướng dẫn viên và kiểm lâm viên trên các tuyến đường rừng cố định.

Việc tăng cường sự hiện diện của con người giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường như bẫy thú, xâm nhập hay khai thác tài nguyên trái phép. Mô hình độc đáo này đã chinh phục nhà báo du lịch Joshua Zukas, khiến ông đề cử Katien Ranger Patrol cho Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026. Kết quả, dự án đã xuất sắc lọt vào Top 3 hạng mục "Dự án du lịch quốc tế xuất sắc nhất".

Thế giới vừa trao cho VQG Cát Tiên một vị trí trong Top 3. Nhưng phần thưởng lớn hơn nằm ngay trong cánh rừng: Một cộng đồng đang học cách sống nhờ rừng, chữa lành nhờ rừng mà không phải phá rừng.

"Kho báu chữa lành" giữa đại ngàn Việt Nam

Trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước (cũ) với diện tích 71.187,9 ha được bao quanh bởi hơn 80 km sông Đồng Nai, chứa đựng nguồn gene đa dạng sinh học phong phú (gồm 1.730 loài động vật; 1.655 loài thực vật), VQG Cát Tiên có chức năng quan trọng trong việc kiến tạo hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời đóng góp vai trò to lớn trong việc tạo sinh kế và củng cố đời sống cho người dân vùng đệm.

Cây tung (tên khoa học: Tetrameles nudiflora) được mệnh danh “Thằn lằn sấm” tại VQG Cát Tiên. Ảnh: GIZ | Bình Đặng



Đặt chân vào đại ngàn, mọi giác quan như được đánh thức khi du khách chầm chậm ngắm nhìn những loài gỗ quý hay tựa tay vào các gốc đại thụ hàng trăm năm tuổi sừng sững giữa không gian tĩnh mịch.

Nơi đây, khoảng cách giữa con người và tự nhiên thu hẹp lại khi bạn dễ dàng bắt gặp những cánh chim khoe sắc hay quan sát các loài muông thú quý hiếm thong dong dưới tán rừng.

Cá sấu nước ngọt tại Bàu Sấu, VQG Cát Tiên. Ảnh: VQG Cát Tiên

Thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của rừng mưa nhiệt đới, hít căng lồng ngực bầu không khí nguyên sơ, thuần khiết chính là phương thuốc diệu kỳ giúp bạn xua tan căng thẳng, bồi dưỡng trọn vẹn cả sức khỏe thể chất lẫn tâm hồn.

Đó là lý do vào ngày 27/9/2012, Chính phủ Việt Nam đã xếp hạng VQG Cát Tiên là Di tích quốc gia đặc biệt. Trước đó vào năm 2001, VQG Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Năm 2005, Ban Thư ký công ước Ramsar công nhận khu đất ngập nước Bàu Sấu là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế; Ngày 20/04/2024, vườn cũng được nhận danh hiệu Danh lục Xanh IUCN. Cát Tiên nhận được 4 giải thưởng từ Mạng lưới Du lịch sinh thái châu Á (AEN).

Những sự công nhận này phản ánh vai trò của VQG Cát Tiên trong bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái, chữa lành.

Tham khảo: Katien Safari