Bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú SN 1971 trong chuyên án phức tạp, tịch thu tang vật trị giá 10 tỷ đồng

Đường dây tội phạm của Vương Lê Anh Tú có tổ chức bài bản, với quy trình khép kín xuyên quốc gia.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết trên VOV News rằng đã chính thức ban hành quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Anh Tú (sinh năm 1971, ngụ TP.HCM) và Hoàng Trọng Quí (sinh năm 1989, ngụ TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi "Buôn lậu".

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (sinh năm 1984, quê Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (sinh năm 1985, quê An Giang) về tội danh "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Dẫn thông tin từ hồ sơ điều tra ban đầu, báo Công an nhân dân cho biết Nghiệp và Lúa đã móc nối tổ chức vận chuyển trái phép dầu diesel từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về nội địa để bán kiếm lời. Tang vật bị cơ quan công an bắt giữ bao gồm 01 tàu chở dầu cùng gần 830.000 lít dầu diesel và hàng loạt máy móc, thiết bị phụ trợ. Tổng trị giá tài sản tang vật ước tính gần 10 tỷ đồng.

Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí. Ảnh: TPO

Quá trình lấy lời khai mở rộng, Nghiệp khai nhận đã cung cấp tọa độ trên vùng đặc quyền kinh tế cho Lúa điều khiển tàu mang số hiệu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27. Để đối phó với công tác kiểm tra của lực lượng chức năng, Nghiệp chủ động chuẩn bị sẵn bộ hóa đơn, chứng từ khống.

Đáng chú ý, Nghiệp là người trực tiếp quản lý vận hành cả 2 con tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, phụ trách trả lương thuyền viên, chi trả phí lắp đặt thiết bị vệ tinh và chỉ đạo toàn bộ hoạt động di chuyển. Nghiệp và Lúa cũng khai nhận vụ việc còn có sự tham gia của các đối tượng Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Theo báo Tiền Phong, Công an TP Cần Thơ nhận định đây không phải là một vụ chuyển hàng thuê đơn lẻ mà là một tổ chức buôn lậu dầu diesel chuyên nghiệp. Đường dây này vận hành theo quy trình hoàn toàn khép kín: thu mua dầu tại Malaysia, điều phối tàu ra biển nhận hàng, sang mạn chuyển tải về Việt Nam, sau đó lập chứng từ giả để hợp thức hóa nguồn gốc rồi đưa đi tiêu thụ bất hợp pháp.

Căn cứ vào đầy đủ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển đổi tội danh khởi tố đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa từ tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Kết quả điều tra chuyên sâu xác định rõ vai trò của các đối tượng vừa bị bắt giữ:

Vương Lê Anh Tú: Giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và điều hành việc thu mua dầu từ nước ngoài; phân công tàu tiếp nhận, chuyển tải; chuẩn bị phương tiện, hồ sơ hợp thức hóa và chỉ đạo phương án xử lý khi bị phát hiện.

Hoàng Trọng Quí: Giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm tấm bình phong, tham gia chuẩn bị phương tiện và tạo lập hệ thống chứng từ giả để hợp pháp hóa số dầu nhập lậu.