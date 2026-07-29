Ra quyết định khởi tố hình sự Lương Thị Huế SN 1982

Lương Thị Huế bị khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an tỉnh Sơn La đã chính thức ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Nhóa và Lương Thị Huế nhằm điều tra về hành vi "Mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Theo báo Sơn La, cùng với quyết định khởi tố, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vi Văn Nhóa, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Huế.

Đối tượng Vi Văn Nhóa, Lương Thị Huế cùng tang vật. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/6/2026, trong quá trình tuần tra tại tổ dân phố 5 (phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, khống chế Vi Văn Nhóa (sinh năm 1987, ngụ xã Vân Hồ) khi đối tượng đang trên đường mang 04 tay gấu cùng 01 mật gấu đi tiêu thụ.

Tại trụ sở điều tra, Nhóa khai nhận toàn bộ số tang vật động vật hoang dã trên được lấy từ Lương Thị Huế (sinh năm 1982, ngụ xã Chiềng Sơn).

Theo báo Tiền Phong, làm việc với lực lượng chức năng, Lương Thị Huế thừa nhận đã gom mua toàn bộ số tay gấu và mật gấu nói trên từ một người đàn ông không rõ nhân thân tại khu vực chợ phiên xã Lóng Sập để bán lại tích chênh lệch. Kết quả xác minh bước đầu xác định toàn bộ số tang vật này có nguồn gốc từ Lào.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.