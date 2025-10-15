Bắt tạm giam Trần Thị Tuyết sinh năm 1963

Sáng 15/10, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Viện KSND Khu vực 3 (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đối với Trần Thị Tuyết (SN 1963, trú tại phường Phú Xuân) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt giam Trần Thị Tuyết (Ảnh: Công an nhân dân).

Trước đó, vào ngày 4/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra ở địa phận phường Phong Thái, Tổ CSGT đặc biệt số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP đã phát hiện ô tô khách 16 chỗ BKS 75E-016.39 chạy tuyến Ba Đồn, Quảng Trị - Huế do lái xe Nguyễn Văn Thành điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở Trần Thị Tuyết cùng một phụ nữ khác. mang theo 70 cây thuốc lá JET, 10 cây thuốc lá Hero, 50 cây thuốc lá Esse Change (không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa).

Được biết, đối tượng Trần Thị Tuyết có một tiền án về tội vận chuyển hàng lậu. thông tin này được đăng tải trên tờ Huế ngày nay.