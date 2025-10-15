HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt, di lý Võ Thị Minh Thư sinh năm 1991

Duy Anh |

Võ Thị Minh Thư là đổi tượng có lệnh truy nã về tội buôn bán hàng cấm.

Ngày 9/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an phường Phú Tân bắt giữ đối tượng truy nã Võ Thị Minh Thư (sinh năm 1991) thường trú ấp Vinh Xương, xã Lộc Thuận.

Bắt, di lý Võ Thị Minh Thư sinh năm 1991- Ảnh 1.

Đối tượng Võ Thị Minh Thư (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 25/12/2024, Võ Thị Minh Thư đã có hành vi buôn bán hàng cấm với số lượng 15.000 bao thuốc lá nhập lậu. 

Sau khi bị Cơ quan Công an phát hiện đối tượng đã bỏ trốn. 

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với Võ Thị Minh Thư. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng lẩn trốn tại phường Phú Tân nên phối hợp với Công an phường tổ chức vây bắt thành công và di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

