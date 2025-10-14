Bắt khẩn cấp Hoàng Thị Phớ

Ngày 14/10, Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối 2 đối tượng gồm: Mè Văn Pôn (SN 1973) và Hoàng Thị Phớ (SN 1975 – là chủ tài khoản Facebook "Hoàng Phớ"), cùng trú tại xã Yên Châu về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt giữ 2 đối tượng Mè Văn Pôn và Hoàng Thị Phớ (Ảnh: Công an Sơn La).

Trước đó, công an phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hoàng Phớ” thường xuyên đăng tải thông tin rao bán tóc rối, quần áo, thuốc xoa bóp… có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, quần chúng nhân dân phản ánh có hai đối tượng đi thu mua tóc rối trên địa bàn có hành vi lừa đảo.

Cùng với đó, khoảng 8h sáng ngày 12/10, bà Lèo Thị Hép (SN 1939), trú tại bản Lun, phường Chiềng Cơi cùng con cháu đã đến Công an phường trình báo việc bị một nam, một nữ đến nhà lừa đảo, tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy mất sợi dây chuyền vàng thật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chiềng Cơi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét.

Đến tối cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Yên Châu tiến hành bắt giữ 2 đối tượng nói trên, thu giữ tang vật gồm: 1 sợi dây chuyền vàng của bị hại, số tiền 26,7 triệu đồng (từ việc bán dây chuyền), cùng toàn bộ tang vật và phương tiện có liên quan.