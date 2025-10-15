Thực hư thông tin "khách đâm tài xế chết trên xe"

Hôm qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin có án mạng xảy ra tại bãi đỗ xe thuộc Khu du lịch Bà Nà Hills.

Cụ thể, trên nhóm Hội lái xe Grab car Đà Nẵng, một tài khoản đăng hình ảnh bãi đỗ xe ô tô được cho là ở Bà Nà kèm thông tin: "... khách đâm tài xế chết trên xe...". Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thông tin khách đâm tài xế tử vong là thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thượng tá Trần Quang Minh, Trưởng Công an xã Bà Nà cho biết: "Không có vụ án, việc"nào xảy ra trên địa bàn như thông tin trên trang Facebook đề cập. Công an xã đã xác minh, xử lý chủ tài khoản nói trên, buộc gỡ bài và đăng cải chính trên Hội lái xe Grap car Đà Nẵng".

Công an xã Bà Nà làm việc với người đăng tin sai sự thật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an xã khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu, độc. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.