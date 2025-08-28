Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên (sinh năm 1996, trú tại K266/63A Hoàng Diệu, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Duyên được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Tường Ngân (K5/12 Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trong quá trình làm việc, bị can được giao quản lý tài sản là tiền khách hàng thanh toán cho công ty. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong quản lý, Duyên đã chiếm đoạt số tiền 244.995.444 đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công an đọc các quyết định với Phạm Thị Thanh Duyên - Ảnh: CA Đà Nẵng

Hành vi trên gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi của tập thể, đồng thời tiềm ẩn những tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh.

Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017- Tội tham ô tài sản 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Phạm tội 2 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng.