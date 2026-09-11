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Bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh SN 1974

Trang Anh
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ngày 11/9/2026 cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu Long Thạch B, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, quen biết với ông Đ.M.S. (tên bị hại đã được thay đổi). Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thanh tham gia nhóm “Nhà đất Cẩm Phả” trên mạng xã hội Zalo để tìm thông tin rao bán đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả cũ. Sau đó, Thanh sử dụng những thông tin này để đưa ra các thông tin gian dối, rủ ông Đ.M.S. góp vốn mua chung đất nhằm chiếm đoạt tiền.

Từ ngày 12/1/2022 đến ngày 24/4/2022, Thanh đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về 4 thửa đất trên địa bàn các phường Quang Hanh, Cẩm Phả và Cửa Ông, tạo lòng tin để ông Đ.M.S. chuyển tiền góp vốn. Bằng thủ đoạn trên, Thanh đã chiếm đoạt tổng số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Thanh sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ, không sử dụng vào việc mua đất như đã cam kết.

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Bị can Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh để điều tra theo quy định. Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, đề nghị truy tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi được rủ rê góp vốn mua chung, đầu tư hoặc chuyển tiền đặt cọc mua đất. Các đối tượng có thể lợi dụng thông tin rao bán bất động sản trên mạng xã hội, đưa ra thông tin không đúng sự thật để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần kiểm chứng đầy đủ thông tin về bất động sản, người bán và tính pháp lý của giao dịch trước khi chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

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Ảnh tạo bởi AI

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Nguyễn Thị Thanh

quảng ninh

cơ quan Cảnh sát điều tra

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