Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng SN 1987 liên quan đến số tiền 14 tỷ đồng

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, trú tại Thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đảo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn.

Để tạo sự tin tưởng, thời gian đầu, Hằng thanh toán lãi và gốc đúng hạn. Sau đó, Hằng đã không sử dụng số tiền huy động được để cho khách vay lấy lãi mà sử dụng để trả nợ tiền gốc, tiền lãi của các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng trả nợ. Từ đó, chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng

Trong suốt quá trình điều tra, xác minh, Nguyễn Thị Hằng quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hằng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không nên tham gia cho vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng khi không nắm rõ mục đích vay, khả năng chi trả cũng như biện pháp bảo đảm. Đây là chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý phức tạp.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi