Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hồng Hiếu (46 tuổi; ngụ khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hồng Hiếu

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: "Dương Hồng Hiếu", "Dương Hiếu", "Phù Dung Tự kêu oan" để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân, chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Dương Hồng Hiếu bị bắt tạm giam

Mặc dù được cơ quan chức năng đã nhiều lần cảm hóa, giáo dục nhưng Hiếu vẫn không nhận thức được vi phạm, tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, tính chất phức tạp hơn.