Sáng 26-4, tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Bình Thuận tháng 4-2024, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin về chuyên án triệt phá khai thác vàng trái phép vùng giáp ranh với Lâm Đồng.

Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố, bắt giam 13 bị can gồm chủ mưu, cầm đầu và đồng phạm thực hiện, giúp sức tích cực trong vụ án khai thác vàng trái phép xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Một đối tượng trong đường dây khai thác vàng bị bắt. Ảnh: Công an.

Theo điều tra, từ tháng 7-2023 đến 9-12-2023, 4 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Mạnh Hoàng, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Bính (cùng cư trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và đồng phạm đưa phương tiện gồm xe máy đào, xe máy cày, máy nghiền, máy lọc và nhiều loại hóa chất trong đó có chứa chất độc như thuỷ ngân, axit, đến tập kết tại 3 vị trí thuộc thôn Tà Moon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Quá trình khai thác, tuyển tách, những người này đã thu hơn 90 lượng vàng các loại, bán tiêu thụ bất hợp pháp với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Vị trí khai thác vàng trái phép nằm sâu trong rừng. Ảnh: Công an

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ 3 xe máy đào, 2 xe máy cày, 11 máy lọc - nghiền - đập, 5 máy phát điện, 2 xe bán tải, nhiều mẫu vật, phương tiện, công cụ, hóa chất sử dụng khai thác, tuyển tách vàng. Đồng thời thu giữ số tiền 650 triệu đồng do các đối tượng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra hành vi phạm tội của các bị can; rà soát, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi tài sản.

Trước đó, với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 9-12-2023, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân triển khai các mũi công tác thực hiện kế hoạch phá án. Qua đó phát hiện 4 nhóm với 27 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại khu vực ngách Đào Giữa, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Tống đạt quyết định đối với các đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh: Công an

Công an đã khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can, ra lệnh bắt, tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can về các hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc".

Sau đó, lực lượng công an liên tiếp triển khai các tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám xét tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác để mở rộng điều tra hành vi phạm tội của các đối tượng.