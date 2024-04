Nằm trên mặt đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), dự án Thành An Tower ban đầu do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư, được giao đất từ năm 2009 với tổng diện tích đất là 4.182m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.104m2, mục tiêu xây dựng tổ hợp thương mại và căn hộ 30 tầng. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Tổng Công ty Thành An không tự triển khai, mà hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ba Đình.