Bắt tạm giam một nguyên Phó Chủ tịch UBND xã vì hành vi lừa đảo

Ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bạch Biên Hòa (38 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2024, một người đàn ông tên H. trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến phòng làm việc của Hòa đặt vấn đề thuê 2 hồ nước do UBND xã quản lý để nuôi trồng thủy sản. Lúc này, Hòa trả lời phải xin ý kiến cấp trên rồi mới quyết định được.

Đến cuối tháng 7/2024, Hòa nhắn tin cho ông H. muốn xin chủ trương cho thuê hồ thì phải có “quà” 30 triệu đồng. Vì tin tưởng nên ông H đã chuyển khoản cho Hòa 30 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hòa không làm các thủ tục cho ông H. thuê hồ mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, năm 2023, ông Bạch Biên Hòa đã nhận 250 triệu đồng để chạy công chức cho một người dân ở địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar. Tuy nhiên, ông không xin được công chức cho người dân này mà dùng tiền đó tiêu xài.

Dau đó, gia đình đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Bạch Biên Hòa không trả nên bị tố cáo lên Công an.

Đến ngày 7/8/2024, Công an huyện Cư Mgar đã bắt tạm giam đối với bị can Bạch Biên Hòa để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố đối tượng Hòa trước pháp luật.