Lê Đình Thương - Đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

Công an TP Hà Nội ngày 11/5 cho biết Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã Lê Đình Thương (sinh năm 1997, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, năm 2021, Lê Đình Thương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra lệnh truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Sau khi bị phát lệnh truy nã, đối tượng đã bỏ trốn sang Campuchia để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Khi trở về Việt Nam, Thương tiếp tục thay đổi nhân thân, lai lịch, di chuyển và ẩn náu tại nhiều tỉnh, thành khác nhau, gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng Công an.

Đối tượng Lê Đình Thương

Công an phường Tràng Tiền đã vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuyên truyền, thuyết phục trong thời gian dài và cuối cùng vận động thành công đối tượng Lê Đình Thương ra đầu thú vào ngày 09/5/2025.

Hiện, Công an phường Tràng Tiền đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.