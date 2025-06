Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam chiều 2/6 cho biết vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Tỉnh (Sn 1991, trú xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp tiền cho vay mượn.

Qua điều tra xác định Mai Văn Tỉnh làm nghề kinh doanh tại tỉnh Đắk Nông từ năm 2018 bằng nguồn vốn vay thế chấp tại ngân hàng và nguồn vốn vay của các cá nhân.

Công an đọc quyết định với Mai Văn Tỉnh - Ảnh: CA Quảng Nam

Vì kinh doanh thua lỗ nên đầu năm 2024, để có tiền trả nợ, Tỉnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh V.Đ.H (Sn 1994, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bằng cách nói dối H góp tiền với Tỉnh để cho người khác vay lấy lãi qua hình thức cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và góp tiền mua bán đất.

Anh H tin tưởng nên từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2024 đã nhiều lần chuyển cho Tỉnh tổng cộng 1.622.000.000 đồng. Sau khi có được tiền, Tỉnh chiếm đoạt trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.