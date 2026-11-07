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Bắt tạm giam Lê Thanh Lợi SN 1994 để điều tra về số tài sản trị giá 450.000.000 đồng

Duy Anh
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Đối tượng bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tiểu Cần bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Lợi (sinh năm 1994, cư trú ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ)

Trước đó, bà O.D.T (sinh năm 1983, ngụ ấp Đại Mong, xã Tiểu Cần) đến Công an xã Tiểu Cần trình báo khoảng 19 giờ ngày 7/10, gia đình bà đi công việc không có ai trông coi, quản lý, đến khi về nhà thì phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, tài sản trong phòng ngủ bị lục xoát, xáo trộn, kiểm tra phát hiện bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị là trang sức bằng vàng 14k, 18k, 24k, bạch kim, điện thoại di động, tổng thiệt hại tài sản hơn 450.000.000 đồng.

- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thanh Lợi (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an xã Tiểu Cần nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sàng lọc đối tượng nghi vấn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình xác minh, điều tra Công an đã xác định Lợi là đối tượng gây ra vụ trộm.

Đến ngày 28/10, lực lượng Công an đã phát hiện Lợi trên địa bàn xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long nên mời Lợi về làm việc.

Quá trình đấu tranh, Lợi đã thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện vụ trộm tại nhà bà O.D.T.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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