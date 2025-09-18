Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương

Ngày 18/9, báo Lâm Đồng dẫn thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại TP Bảo Lộc cũ) trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lâm Thị Hương (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Tiền phong, vào ngày 14/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.H. (62 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) do Viện KSND Tối cao chuyển đến.

Trong đơn, bà H. tố cáo bị Lâm Thị Hương (chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng) mạo danh thẩm phán, hứa hẹn "chạy án" để giúp thắng kiện trong một vụ án dân sự.

Lực lượng chức năng khám xét tại nhà của Lâm Thị Hương (Ảnh: Tiền phong).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PC01 đã vào cuộc và xác định Lâm Thị Hương đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo bà H.

Cụ thể Hương bịa đặt thông tin rằng do quen biết nên đã nhờ được thẩm phán C. là thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM để giúp bà H. thắng kiện.

Lâm Thị Hương đã tạo tài khoản zalo giả giả danh thẩm phán và gửi tin nhắn và hình ảnh cho chính Hương rồi đưa cho bà H. xem, khiến bà H. tin tưởng có thẩm phán đang giúp đỡ nên chuyển tiền để "chạy án".

Lâm Thị Hương còn mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả, gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho người của thẩm phán.

Hương còn nhờ một người đàn ông giả danh thẩm phán nói chuyện điện thoại để bà H. tin tưởng chuyển tiền.

Tổng cộng Hương đã nhận 1,3 tỷ đồng do bà H. Toàn bộ số tiền này bị Hương chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ., thông tin này được đăng tải trên báo PL TPHCM.