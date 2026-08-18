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Bắt tạm giam kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Nhật Huy
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Lợi dụng mạng xã hội để làm quen với bé gái 13 tuổi, Lê Tiến bị cáo buộc 2 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến (29 tuổi, trú xã Tây Phú, An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Tiến em C.N.N.T. (13 tuổi, trú xã Tây Phú) quen nhau qua mạng xã hội Facebook và thường xuyên nhắn tin với nhau.

- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Tiến.

Chiều tối ngày 14/2, Tiến nhắn tin hẹn gặp em T. tại một khu đất gần nhà. Em T. đồng ý và đến địa điểm hẹn vào khoảng 20h cùng ngày. Sau khi trò chuyện, Tiến bị cáo buộc đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em T.

Tiếp đó, chiều tối ngày 16/2, Tiến tiếp tục nhắn tin hẹn gặp em T. tại địa điểm cũ. Đến khoảng 23h cùng ngày, em T. đến gặp Tiến. Sau khi trò chuyện, Tiến tiếp tục bị cáo buộc thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em T.

Sau đó, em T. kể lại sự việc cho mẹ ruột. Ngày 9/4, gia đình đưa em T. đến Công an xã Tây Phú trình báo, tố cáo hành vi của Lê Tiến.

Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến trên phố của gần 40 đối tượng
Tags

Công an tỉnh An Giang

hiếp dâm

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