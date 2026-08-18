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Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến trên phố của gần 40 đối tượng

Phạm Trường
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Gần 40 thanh, thiếu niên chạy xe máy, mang theo hung khí chạy trên các tuyến đường trung tâm Thanh Hóa để giải quyết mâu thuẫn thì bị cảnh sát chặn bắt.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn vụ 3 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 14 đối tượng.

- Ảnh 1.

Nhóm thanh niên gây ra vụ việc. Ảnh: T.Thanh.

Theo công an, rạng sáng 9/8, 3 nhóm thanh, thiếu niên với gần 40 đối tượng điều khiển 20 xe máy mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên các tuyến đường thuộc phường Hạc Thành và Quảng Phú.

Từ tin báo, cảnh sát tổ chức lực lượng truy đuổi, ngăn chặn và bắt giữ 14 đối tượng chính trong 3 nhóm này. Các đối tượng có độ tuổi từ 15-17, ở các xã Hoằng Phú, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang và các phường Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Ngọc Sơn.

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Súng ná bắn đạn bi nhóm thanh, thiếu niên mang theo giải quyết mâu thuẫn. ﻿Ảnh: T.Thanh.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 6 xe máy, 7 điện thoại di động, 1 súng ná bắn đạn bi cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát cơ động đang phối hợp với Công an phường Hạc Thành và đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, xử lý nhóm vi phạm.

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Công an phường Hạc Thành

phường Hạc Thành

phòng Cảnh sát Cơ động

hỗn chiến

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