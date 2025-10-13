Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh Trung

Thông tin trên CAND ngày 12/10 cho hay, Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trung (SN 1987, trú tại Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên), để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng" do quảng cáo sai sự thật, thổi phồng tác dụng của thực phẩm chức năng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ngày 21/9 cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 01 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa dối khách hàng dựa trên kịch bản của các hội nhóm đa cấp thông qua các bài thuyết trình tại các buổi hội thảo, sự kiện.

Để tăng niềm tin và huy động nhiều người tham gia, Công ty bố trí xe ô tô loại 29 chỗ để đưa đón, chuẩn bị các phần quà trị giá khoảng 60.000 đồng/người, các bữa ăn nhẹ khoảng 15.000 đồng/người cho các hội viên tới trải nghiệm và nghe tư vấn về sức khoẻ nhằm mục đích giới thiệu, chào bán các sản phẩm thực phẩm chức năng kém chất lượng nhưng được thổi phồng về công dụng, giá trị sử dụng.

Một số sản phẩm được rao bán trong các buổi hội thảo, sự kiện của Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên - Ảnh: CA Ninh Bình

Theo cơ quan chức năng, hành vi phạm tội xảy ra từ tháng 5/2025 tại cơ sở kinh doanh của công ty ở số 36 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Trung đã chỉ đạo nhân viên tư vấn, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng thực phẩm chức năng thành thuốc chữa bệnh để chào mời khách hàng mua với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thật.

Trung thành lập Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên từ tháng 9/2024 tại Hải Phòng, sau đó mở rộng cơ sở kinh doanh ra nhiều tỉnh thành như Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên và TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT xác định, chỉ tính riêng từ ngày 22/5/2025 đến 18/8/2025, Công ty An Nhiên đã bán các gói sản phẩm cho 2.359 khách hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thu lợi bất chính hơn 404 triệu đồng. Ước tính từ tháng 9/2024 đến nay, tổng số tiền công ty thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và kêu gọi những bị hại trong vụ lừa đảo này liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT hoặc điều tra viên Trần Tuấn Anh (SĐT: 0879.458.988) để trình báo.