Bắt Phan Phước Thảo 19 tuổi

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 11/10 cho biết đã bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cướp tài sản của chính em họ.

Theo trình báo của chị L.T.N.T. (28 tuổi) và em L.T.P.T. (17 tuổi), sáng ngày 7/10, anh họ của các nạn nhân là Phan Phước Thảo đã đến nhà. Lợi dụng lúc chỉ còn em P.T. ở nhà, Thảo dùng khăn trùm mặt, rút dao khống chế, đe dọa và dùng băng keo trói nạn nhân.

Sau đó, Thảo cướp toàn bộ trang sức vàng (nhẫn, lắc, dây chuyền) cùng một điện thoại di động mà em P.T. đang đeo, với tổng trị giá tài sản khoảng 46 triệu đồng. Thảo lập tức bỏ trốn sau khi gây án.

Tang vật vụ án - Ảnh: CA Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 4 tổ công tác tỏa đi nhiều hướng truy bắt Phan Phước Thảo.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Thảo đã bán số vàng cướp được tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng rồi thuê taxi trốn về TP. Hồ Chí Minh.

Đến ngày 8/10/2025, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Phan Phước Thảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.