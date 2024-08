Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Hải Cường

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Cường (48 tuổi, ngụ tại xã Quang Phú, TP Đồng Hới) về hành vi trốn thuế.



Bị can Nguyễn Hải Cường là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Cường; ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Hải Cường. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, trong các năm 2022 và 2023, Nguyễn Hải Cường cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú cho khách hàng trong và ngoài tỉnh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp với tổng số tiền bán hàng là hơn 8 tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.